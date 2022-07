Mediaset, cambia tutto: la decisione dell’ultimo minuto

All’ultimo minuto Mediaset ha scelto di prendere una decisione davvero clamorosa: tenetevi pronta, sta per cambiare tutto improvvisamente.

Pensavate che i colpi di scena regalatici da Mediaset fossero finiti col ritorno di un amatissimo reality? Vi sbagliavate di grosso: attraverso un post condiviso sulla pagina Instagram ufficiale, l’azienda di Cologno Monzese non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi spettatori di una clamorosa decisione presa all’ultimo minuto. Nessuno se lo sarebbe mai immaginato, ma sembrerebbe che sia stato del tutto inevitabile. Scopriamo insieme di che cosa parliamo.

La prossima stagione televisiva organizzata da Mediaset sarà una stagione che in pochissimi dimenticheranno. Tra clamorose riconferme e ritorni incredibili, l’azienda di Cologno Monzese si è di gran lunga superata quest’anno. A partire da Settembre prossimo, infatti, saranno tantissimi i programmi tv che si alterneranno sui diversi palinsesti e che riusciranno a riscuotere un successo impressionante. Sia chiaro: non stiamo parlando di serie tv – verrà mandata in onda anche la seconda stagione di un’amatissima fiction italiana – reality, talent e molto altro ancora, ma anche di tutti quei programmi che – giorno per giorno – ci raccontano ed informano quello che succede nel nostro paese ed oltre. È a proposito di quest’ultimi, però, che non possiamo fare a meno di informarvi di una decisione che spiazza tutti.

La decisione dell’ultimo minuto di Mediaset: l’annuncio

Dopo l’ultima novità a cui starebbe pensando da tempo, ma che – almeno fino a questo momento non è stata né smentita e né confermata – l’azienda di Cologno Monzese ha comunicato una clamorosa decisione dell’ultimo minuto. In previsione di quello che andrà a succedere nelle prossime settimane di Settembre, i vertici Mediaset hanno scelto di anticipare di la stagione televisiva. Sia chiaro: questo non vuole dire che programmi d’intrattenimento come GF VIP, Uomini e donne e tanti altri verranno anticipati – anzi, propri recentemente vi abbiamo parlato della bruttissima notizia che coinvolte il reality – ma che i famosi programmi di informazioni partiranno prima del previsto.

A quanto pare, sembrerebbe che sia stata una decisione presa all’ultimo minuto oltretutto inevitabile, soprattutto se si vuole stare al passo delle elezioni di fine Settembre. A partire da Zona Bianca fino a Dritto e Rovescio, per Rete Quattro, fino a Morning News e Pomeriggio Cinque, Mediaset ha scelto a pennello delle serate e degli orari da non dimenticare. Prendete l’agenda, ecco cosa occorre necessariamente ricordare per le prossime settimane:

Il primo appuntamento con l’informazione – da come si legge chiaramente – partirà da Domenica 25 Agosto con Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio. Da questo, poi, si alterneranno tutti gli altri programmi infrasettimanali. Non dimenticate, però, che – oltre a tutti questi – non mancheranno le fasce quotidiane di Morning News con Simona Branchetti e Pomeriggio Cinque.