Uomini e Donne, arriva la più bella notizia per la coppia: cos’è successo

Direttamente dal programma Uomini e donne, arriva la notizia più bella per l’amata coppia: avete visto cosa è successo? Incredibile.

Sono tantissime le coppie che si sono formate nello studio di Uomini e donne, ma in poche sono riuscite ad entrare nel cuore di tutto il pubblico del programma. I protagonisti di questo nostro articolo, però, fanno parte di coloro che hanno immediatamente conquistato l’attenzione di tutti e continuano a destare un particolare interesse ancora adesso, nonostante siano trascorsi anni dalla loro scelta.

Attivissimi sui loro rispettivi canali social, i due ex protagonisti di Uomini e donne sono soliti intrattenere i loro sostenitori con scatti che riguardano la loro vita quotidiana, ma anche quella di coppia. A distanza di quattro anni dal loro ‘si’ nel dating show di Maria De Filippi, sono innamorati più che mai e le foto che condividono sui loro profili ce ne danno ampia conferma. Proprio in queste ultime ore, però, l’amata coppia ha condiviso una notizia che ha lasciato tutti di stucco. Pronti a saperne di più anche voi?

Notizia strepitosa dell’amata coppia di Uomini e donne

C’è chi sceglie di interrompere la propria storia d’amore e chi, invece, insieme riesce a raggiungere grandissimi traguardi. È l’esempio dell’amata coppia di Uomini e donne, che qualche ora fa ha condiviso sui social una notizia strepitosa. Sia chiaro: non si tratta di gravidanze o promesse di matrimonio – come l’ex coppia di Temptation Island – ma di qualcosa di ugualmente grandioso, che ha reso pazzi di gioia loro e tutti i loro ammiratori. Procediamo, però, con ordine! Prima di scoprire di che cosa parliamo, vi sveliamo chi sono i protagonisti questo nostro articolo: Angela Caloisi e Paolo Crivellin, rispettivamente ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e donne nel lontano 2018. Cos’è successo, però?

Diverse ore fa, attraverso un post condiviso sui loro canali Instagram ufficiali, sia Paolo che Angela hanno informato i loro ammiratori di una notizia sensazionale: hanno acquistato la loro prima casa insieme! I due, in realtà, convivono già da diverso tempo a Torino, città d’origine di lui, ma adesso sembrerebbe che avranno un proprio tetto sotto cui vivere. Una notizia favolosa, non credete? È proprio così! Nonostante la loro giovanissima età, i due ragazzi sono riusciti a raggiungere un traguardo davvero incredibile. E la cosa più bella è che l’hanno fatto insieme!

A corredo del post, sono giunti tantissimi commenti di auguri e congratulazioni. A questi, ovviamente, non possiamo non aggiungere anche i nostri.

Com’è cambiata la loro vita?

Dopo il programma che ha sancito l’inizio della loro storia d’amore, la vita di Paolo ed Angela è cambiata in meglio. Lei ha lasciato la sua città per trasferirsi a Torino dal suo compagno e continua a svolgere la sua professione da modella ed influencer. Il giovane Crivellin, invece, prosegue la sua carriera da consulente finanziario.