Uomini e Donne, brutto momento per loro: il dramma della coppia

Brutto momento per l’amata coppia di Uomini e donne: i due starebbero vivendo un vero e proprio dramma, cos’è successo.

Dopo Isabella e Fabio, su cui proprio recentemente vi abbiamo parlato del delicatissimo momento vissuto, anche un’altra coppia formatasi nello studio di Uomini e donne sembrerebbe stare vivendo un brutto momento. O, perlomeno, è proprio questo quello che fa capire l’ex dama del programma sul suo canale social ufficiale.

Correva esattamente l’anno 2018 quando, per la prima volta in assoluto, la dama si è fatta conoscere nello studio di Uomini e donne per la sua voglia di trovare l’amore. Dopo diverso tempo dall’inizio di questa sua avventura nello studio del dating show, è arrivato l’uomo che si è dimostrato sin da subito al caso suo. Era il 2019 quando i due hanno scelto di uscire insieme dal programma, ma da quel momento non si sono mai più lasciati. Nel corso degli anni, com’è giusto che sia, hanno dovuto affrontare diverse ‘battaglie’ e superare diversi ostacoli, ma il loro amore è sempre stato superiore ad ogni cosa, tanto da uscirne sempre vittoriosi ed innamorati. A quanto pare, però, sembrerebbe che adesso la vita li abbia nuovamente messi a dura prova. A lasciarlo intendere, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale Instagram. Ecco qualche dettaglio in più.

Brutto momento per la coppia di Uomini e donne: cos’è successo

Non è affatto scesa nei dettagli l’ex dama di Uomini e donne, ma dalle parole scritte sul suo canale social ufficiale si capisce chiaramente che il suo compagno non stia attraversando affatto un periodo facile della sua vita. “A te che stai attraverso un momento difficile, ti dico che passerà anche questa”, sono proprio queste le parole che l’ex volto di Canale 5 ha scritto a corredo di una foto che la ritrae sorridente insieme al suo compagno per incoraggiarlo a reagire a questo brutto momento. “Siamo sempre carichi di energia per affrontare le avversità che da un po’ di tempo non ci lasciano tregua”, ha continuato a dire. Come dicevamo, non sappiamo di che cosa si tratti con esattezza, ma possiamo solo immaginare che si tratti di qualcosa di molto delicato. Di chi parliamo?

In moltissimi si ricorderanno di loro e si saranno innamorati della loro storia d’amore, stiamo parlando proprio di Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta! I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e donne nel lontano 2019 ed ancora oggi si amano davvero alla follia. Purtroppo, la vita nei loro confronti non è stata così clemente. Poco più di un anno fa, infatti, la campana aveva raccontato il drammatico momento che stava passando, annunciando di essere stata costretta a rinviare le nozze. Ad oggi – a distanza di tempo – sembrerebbe che la coppia stia affrontando una nuova avversità.

Facciamo un grande in bocca al lupo a Salvo e a Luisa! Siamo certi che anche stavolta la loro forza farà superare ogni cosa.