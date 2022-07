Quasi 100 kg in meno a Vite al Limite: vedere la trasformazione di Alicia vi lascerà sconvolti, clamoroso!

A Vite al Limite è dimagrita meno di 100 kg, ma ricordate com’era Alicia Kirgan? Trasformazione choc, ma vederla vi lascerà sconvolti.

Vite al Limite continua ad essere uno dei programmi più seguiti di sempre. In onda dal 2012, il docu-reality di Real Time continua ad appassionare i suoi spettatori con delle storie davvero travolgenti. Ricordate, ad esempio, quella di Alicia Kirgan.

Fattasi conoscere dal dottor Nowzaradan nel corso della sesta stagione di Vite al Limite – quando anche Janine Mueller vi ha preso parte, sconvolgendo tutti con la sua trasformazione – Alicia Kirgan ha chiaramente dimostrato al chirurgo iraniano la sua voglia di rinascita. Abituata a mangiare da bambina per sopperire alla mancanza di sua madre, che lavorava tutto il giorno, e ai problemi d’alcool di suo padre, la trentaduenne dell’Illinois vedeva il cibo come il suo migliore amico. Grazie alla dieta prescrittale dal dottor Nowzaradan, però, Alicia è riuscita a superare questo attaccamento nei confronti del cibo. Ed ha iniziato a dimagrire. Ad oggi – come testimonia il suo canale Facebook – è bellissima, ma ricordate com’era prima di iniziare questo percorso in clinica? Vederla vi lascerà davvero sconvolti!

Com’era Alicia Kirgan prima di Vite al Limite? Da pelle d’oca

Alicia Kirgan rientra tra le trasformazioni più sconvolgenti che Vite al Limite ha proposto nel corso delle sue dieci stagioni. Entrata in clinica con ben 282 kg ed una storia drammatica alla spalle, la trentaduenne dell’Illinois è riuscita a battere ogni tipo di record. Da quasi 300 kg, infatti, è riuscita a pesare quasi 200 kg, soddisfacendo alla grande le richieste del dottor Nowzaradan.

Nonostante siano passati anni dalla sua trasformazione in clinica, Alicia continua a seguire quel regime alimentare che le ha cambiato la vita. Sui social, infatti, è solita condividere scatti che mostrano la sua ritrovata forma fisica, ma anche quanto il suo stile di vita sia fortemente cambiato. Vi state chiedendo com’era prima di questa incredibile trasformazione? Come darvi torto! Vi anticipiamo: resterete davvero sconvolti!

Prima di Vite al Limite, Alicia era completamente diversa da adesso! E questo, sicuramente, è da prendere come esempio!

Perché quei chili di troppo?

Da come si può chiaramente vedere, quindi, la trasformazione di Alicia è davvero shock, ma cosa le è successo prima di Vite al Limite. O, per meglio dire, cosa l’ha spinta ad avere quei chili di troppo. Prima vi abbiamo parlato di una storia drammatica alle spalle, ma in che cosa consiste esattamente? Purtroppo, come nella maggior parte dei casi, Alicia non aveva avuto un’infanzia felice. Vittima di un padre violento ed alcolizzato e ‘sofferente’ per la lontananza dalla madre per lavoro, la Kirgan aveva trovato nel cibo il suo migliore amico, ma la situazione è diventata molto presto impressionante.