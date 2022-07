“Mi chiamò ‘cesso’ in tv”: l’attrice ha raccontato a tutti cos’è successo

Solo adesso l’attrice ha raccontato tutto quello che una volta successe in tv col suo famoso collega: resterete davvero di stucco.

Un racconto decisamente inedito, quello a cui si è lasciata andare la famosissima attrice nel corso di una sua recente intervista a Il corriere della sera. Il protagonista? La risposta è semplicissima: lei ed un suo collega famosissimo, scomparso diversi anni fa.

Giunta all’età di 83 anni e con alle spalle una carriera da sogno, l’attrice romana non ha potuto fare a meno di ripercorrere i momenti salienti della sua carriera, soffermandosi principalmente su un ruolo avuto per tantissimi anni che l’ha resa ancora più popolare. Un ruolo che – stando a quanto si apprende dalla diretta interessa – sembrerebbe essere arrivato un po’ per puro caso, ma che ha saputo interpretare davvero alla grande. Pensate, sono trascorsi anni ed anni dai suoi film nei quali indossava questi panni, ma ancora adesso è davvero indimenticabile. Sarà anche strano a dirlo, ma sembra tanto che non sia passato nemmeno un giorno! Nel portare a galla, però, gli anni d’oro della sua carriera, l’attrice non ha perso occasione di svelare un retroscena ‘shock’ su un famoso collega con cui ha lavorato per tanti anni. “Mi chiamò cesso in tv”, ha raccontato a Il corriere della sera, rivivendo un momento del passato.

La famosa attrice racconta cosa accadde quella volta in tv

Sono tantissime le persone dello spettacolo nostrano che – nel corso delle loro interviste – si lasciano andare ad inediti retroscena sulla loro carriera o vita. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo svelato cosa ha rivelato Alessia Marcuzzi su Mediaset e i loro attuali rapporti, ricordate? Quest’oggi, invece, vogliamo riproporvi quello che la famosa attrice – a Il corriere della sera – ha raccontato su Paolo Villaggio. I due, come in molti ricorderanno, hanno lavorato per tanto tempo insieme. Stando a quanto si apprende, però, sembrerebbe che i rapporti tra loro una volta spenti i riflettori non siano mai stati idilliaci. Proprio nel corso della sua intervista, infatti, l’amata interprete ha raccontato di quando – ospite insieme al buon Villaggio a Domenica Live qualche anno fa – è stata definita cesso. In molti ricorderanno quello che accadde in tv nel lontano 2017 e sicuramente avranno già capito di chi stiamo parlando, vero? Qualora non fosse così, sappiamo che facciamo riferimento propri ad Anna Mazzamauro, la signora Luciani dei film Fantozzi e straordinaria attrice.

“Quando la conduttrice gli chiese come mi aveva scelto, lui non si scompose e rispose: “Come si sceglie un cesso”, io ribattei secca”, ha ricordato Anna Mazzaumaro. Rivelando che, una volta uscita dagli studi televisivi, si sentì dire dal suo collega ‘quanto sei bella’ solo quando gli propose di essere amici con il libretto degli assegni in mano.

E voi ricordavate questa scena?