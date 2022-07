Beautiful Anticipazioni, colpo di scena per Steffy e Finn: una scena da togliere il fiato; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma i fan italiani devono tenersi pronti. In America i colpi di scena sono davvero incredibili.

Tra le puntate oltreoceano e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi, ma grazie alle anticipazioni possiamo scoprire in anteprima cosa accadrà. E, ben presto, ci sarà un colpo di scena incredibile che riguarda una delle coppie più amate della storia della soap, i ‘Sinn’. In Italia, Steffy e Finn sono momentaneamente fuori dalle scene, per via della gravidanza dell’attrice, che all’epoca delle riprese era in dolce attesa. Presto torneranno protagonisti e, per loro, le sorprese saranno tantissime… Non tutte belle.

Beautiful Anticipazioni: arriva il momento tanto atteso per Steffy e Finn

Steffy e Finn formano una delle coppie più belle della storia di Beautiful. Dopo l’infinito tira e molla con Liam Spencer, i telespettatori sono davvero felici di vedere la giovane Forrester felice al fianco del medico. Peccato, però, che per la coppia sono in arrivo drammatici ostacoli.

Tutto inizierà con l’arrivo di Sheila Carter, che proprio nel corso delle nozze dei due innamorati si presenterà davanti a loro.. con una shockante verità. Lei è la mamma biologica di Finn! La spietata Sheila creerà una serie di problemi alla coppia, fino ad arrivare alla sparatoria a Il Giardino. Pur volendo colpire Steffy, la Carter ferirà Finn, che sarà creduto morto da tutti. Vi abbiamo già raccontato, però, che il dottore è in realtà vivo, grazie alla mamma adottiva Li, che lo ha curato di nascosto in una stanza segreta. Il primo a scoprire la verità su Finn sarà proprio Bill Spencer, che troverà Li, scampata ad un incidente.

La donna racconterà tutto quello che è successo, a partire dal fatto che Finn sia ancora vivo e nelle grinfie di Sheila. Non sappiamo ancora come, ma sarà Bill a liberare Finn e a permettere che quest’ultimo si ricongiunga a Steffy. La figlia di Ridge e Taylor, nel frattempo, è scappata in Europa, proprio per riprendersi dal trauma della morte del marito. Un dolore fortissimo, che l’ha costretta a ricoverarsi in una clinica psichiatrica. Proprio in Europa, però, Steffy vivrà la più grande delle gioie: Finn la raggiungerà a Monaco e sarà lì che avverrà il tanto atteso incontro.

La pagina social ufficiale di The Bold and The Beautiful ( questo il titolo originale della soap) ha pubblicato una breve anteprima del momento della ‘reunion’ tra i due coniugi. Ebbene, quei pochi secondi lasciano intendere che sarà una scena strappalacrime! Noi non vediamo l’ora di vederla, e voi?