Brutta notizia per i fan di Bridgerton: nessuno poteva immaginarlo; cosa potrebbe accadere nella prossima stagione dell’amata serie tv.

Quanto vi manca Bridgerton? Niente paura: dopo il successo delle prime due stagioni, la serie tv di Netflix tornerà con una terza, attesissima stagione, che come sempre farà sognare i telespettatori romantici.

Al centro della trama del terzo capitolo ci sarà la storia di Penelope Featherington e Colin Bridgerton. Una storia che, al momento, non è ancora decollata, nonostante Pen non abbia mai nascosto di provare sentimenti per il suo amico. I fan non vedono l’ora di scoprire come evolverà il rapporto tra i due, ma negli ultimi giorni un’indiscrezione sta allarmando tutti. L’annuncio dell’inizio delle riprese è arrivato proprio qualche giorno fa attraverso Instagram, ma, nelle immagini del cast, in molti hanno notato una clamorosa assenza. L’amatissimo personaggio non farà parte di Bridgerton 3? Scopriamo tutti i dettagli.

L’amatissimo personaggio potrebbe non essere in Bridgerton 3: brutta notizia per i fan

La meravigliosa storia d’amore tra Daphne e il duca di Hastings ha fatto letteralmente innamorate i fan di Bridgerton. Che erano molto scettici prima della seconda stagione, dove il bel Simon non era presente. Ma anche la storia di Kate Sharma e Anthony, raccontata nel secondo capitolo, ha letteralmente conquistato il pubblico, confermando il grande successo della serie tv targata Netflix. Un successo che, siamo certi, accompagnerà anche la terza stagione del telefilm, tratto dai romanzi di Julia Quinn.

Come abbiamo detto, sarà approfondita la storia di Penelope e Colin, interpretati da Nicola Coughlan e Luke Newton. Ma rivedremo proprio tutti in Bridgerton 3? Un’ipotesi sta allarmando i fan e riguarda proprio la protagonista della prima stagione dello show, Daphne Bridgerton. Nel video pubblicato dalla pagina social della serie, per annunciare l’inizio delle riprese, non è apparsa la bellissima Phoebe Dynevor nel cast. Come riporta Isa e Chia.it, inoltre, pare che l’attrice sia impegnata in altri progetti lavorativi. Un ostacolo per la sua partecipazione alla terza stagione di Bridgerton? I fan si augurano di no e che, questa, sia soltanto una semplice indiscrezione.

Non ci resta che attendere per scoprire se rivedremo Daphne e tutte le altre novità sul nuovo capitolo della serie tv. Che non seguirà alla lettere l’ordine dei romanzi: il terzo libro, infatti, tratta la storia di un altro fratello Bridgerton, Benedict, e non Colin. Quel che è certo è che sarà una stagione tutta da vivere, con tanti ritorni ma anche new entry. A quanto pare, Penelope deciderà di voltare pagina e di trovare marito e ad aiutarla sarà proprio l’amico Colin, che, però, col passare del tempo dovrà fare i conti con quello che prova davvero per lei… Noi non vediamo l’ora di emozionarci, e voi?