Carlo Conti, notizia splendida per il conduttore: non poteva chiedere di più

Carlo Conti, notizia splendida per l’amatissimo conduttore della Rai: non poteva chiedere di più; cosa è successo.

È uno dei conduttori più amati della nostra televisione e in queste ore può festeggiare. Per Carlo Conti è arrivata una splendida notizia, che non potrebbe renderlo più felice.

In attesa di rivederlo in tv al timone della prossima edizione di Tale e Quale Show, scopriamo quale ottima notizia è arrivata per il conduttore fiorentino. C’entra un’altra trasmissione che conduce…

Notizia splendida per Carlo Conti: il conduttore può festeggiare

Pronti per una nuova, ricchissima, stagione televisiva? Dopo il consueto stop estivo, a settembre torneranno in onda le principali trasmissioni tv e, tra queste, non può mancare Tale e Quale show. Il programma di Rai Uno dedicato alle imitazioni è, da anni, una garanzia di successo e gran parte del merito è anche del conduttore, Carlo Conti. Che dal 30 settembre tornerà a fare compagnia al pubblico ogni venerdì sera, presentando le esibizioni dei vip nei panni di artisti della musica italiana e non. Nel frattempo, però, il presentatore fiorentino non ha ‘abbandonato’ il suo pubblico.

Nel pieno dell’estate, infatti, Rai Uno ha deciso di riproporre in replica Top Dieci, il format che vede sfidarsi due squadre di vip, alle prese con domande su curiosità, musica, attualità, spettacolo e tanto altro. Lo scorso venerdì, 29 luglio 2022, è andata in onda la sesta ed ultima puntata dello show e, come per le puntate precedenti, Carlo Conti ha ottenuto ottimi ascolti. Lo show ha ottenuto il 17.7 % di share, tenendo incollati alla tv circa due milioni di telespettatori. Su Canale 5, la seconda puntata della terza stagione di Grand Hotel – Intrighi e Passioni è stata vista da 1,4 milioni di telespettatori, pari al 12,3 % di share.

Un gran risultato per Conti, che riesce a totalizzare ascolti record anche in un periodo ‘delicato’ come l’estate. Non si può che complimentarsi con lo storico volto Rai, tra i più amati ed apprezzati della nostra tv. Lo seguirete nella nuova avventura di Tale e Quale Show?

Chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show 2022

Lo show del venerdì sera di Rai Uno partirà il 30 settembre, e noi non vediamo l’ora di scoprire nei panni di chi si caleranno i nuovi concorrenti. Un cast davvero eccezionale, questo messo su quest’anno: vedremo in scena Valeria Marini, Antonino Spadaccino, Gilles Rocca, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Claudio Lauretta, Alessandra Mussolini, Elena Ballerini e il ripetente Francesco Paolantoni col coach Gabriele Cirilli. Ci sarà da emozionarsi… e da ridere! Confermati i giudici fissi, che daranno un voto alle esibizioni dei vip nel corso delle puntate: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Noi non vediamo l’ora, e voi?