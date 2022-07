Il conduttore Rai coinvolto in un incidente: attimi di paura per lui

Il conduttore Rai ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale: attimi di paura per lui, come sta adesso.

Dopo lo spaventoso incidente in cui è rimasto coinvolto l’amatissimo attore, non possiamo fare a meno di raccontarvi quello di cui è stato vittima il conduttore Rai. A spiegare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato nel corso di una sua intervista a Diva e Donna. Fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio e la colonna portante di tantissimi programmi di successo ne è uscito illeso, ma immaginiamo che lo spavento deve essere stato davvero enorme.

Attualmente sul piccolo schermo con un programma che descrive e racconta le bellezze della nostra terra, il conduttore è tra i volti più amati della televisione italiana. A dare manforte al suo incredibile successo, non è solo la sua immensa bravura e professionalità nel trattare argomenti diversi tra di loro, ma anche la sua impressionante simpatia. Nei giorni scorsi, però, il conduttore non ha vissuto degli facilissimi. Anzi, tutt’altro! A Diva e Donna, infatti, ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Ecco cosa ha raccontato alle pagine del giornale.

Attimi di terrore per il conduttore Rai rimasto coinvolto in un incidente stradale

Non sappiamo quando sia successo, ma quello che importa sapere è che il conduttore Rai – nonostante l’incidente che gli avrà provocato un forte spavento – sta bene. A raccontare tutto quello che gli è successo, è stato proprio il diretto interessato a Diva e Donna. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che il conduttore stesse tranquillamente camminando per strada con la sua moto quando un’auto, percorrendo una strada in senso vietato, gli ha tagliato la strada, procurandogli una brutta caduta. Tutto è andato per il meglio, come dicevamo. Alle pagine del settimanale, infatti, il conduttore ha spiegato di non aver allertato né l’ambulanza e né di essersi recato di sua spontanea volontà al Pronto Soccorso. Ovviamente, però, la paura è stata davvero intensa! “Sono un guidatore attento. Mi ha scosso avere l’incidente nonostante tutta l’attenzione che metto alla guida”, ha detto. Di chi parliamo? Di Beppe Convertini, volto amatissimo di Azzurro-storie di mare su Rai Uno.

Se lui fortunatamente sta bene, epilogo differente ha avuto la sua moto, che sembrerebbe essere stata compromessa dal sinistro. Tutto sommato, però, non è successo nulla di grave. Il buon Convertini, infatti, ha detto di stare bene e di essere stato protetto da Padre Pio, santo a cui è molto devoto insieme a tutta la sua famiglia.

Cosa sappiamo sulla sua vita privata?

C’è un alone di mistero sulla vita privata di Beppe Convertini. Ad oggi, sembrerebbe che il conduttore non sia né sposato o fidanzato.

Seguite anche voi il suo programma? Noi non ci perdiamo nemmeno una puntata!