Cosa usa Ilary Blasi per essere sempre così bella: in pochi lo sanno

In pochissimi sanno come fa Ilary Blasi ad essere sempre così bella: ve lo siete chiesti anche voi? Non tutti conoscono il suo ‘segreto’.

Un’estate decisamente diversa dal solito, quella che Ilary Blasi sta trascorrendo in queste ultime settimane. Seppure sempre in compagnia della sua famiglia e dei suoi tre figli, la conduttrice vive la sua prima estate lontana da Francesca Totti.

Ritornata dalla Tanzania dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ha scelto di trascorrere le restanti vacanze in Italia. È proprio a Sabaudia, luogo del cuore della coppia, che la conduttrice romana ha scelto di rifugiarsi lontano da orecchie, occhi e chiacchiere indiscrete. Sui social, continua ad essere attivissima ed oltre a notare i suoi outfit estivi sempre all’ultimo grido, il suo pubblico non può fare a meno di notare il suo fascino. Che sia truccata o no, Ilary Blasi è sempre bella, ma vi siete mai chiesti come fa esserlo? Recentemente, vi abbiamo svelato il segreto di bellezza di Jennifer Lopez, ma secondo voi anche la conduttrice romana ce ne ha uno? Assolutamente si! Forse in pochissimo lo sanno, ma il trucco di Ilary Blasi per apparire sempre bella e splendida è proprio questo qui!

Come fa Ilary Blasi ad essere sempre così bella?

Per quanto la chiave del successo di Ilary Blasi sia la simpatia e la bravura, non si può fare a meno di notare quanto il suo fascino sia davvero irresistibile. Ancora oggi – nonostante siano trascorsi tantissimi anni dai suoi esordi – la conduttrice romana è davvero splendida. Vi siete mai chiesti, però, come faccia ad essere sempre così bella? Paragonabile alle freschezza di una ragazzina, la Blasi fa invidia a molte donne. C’è, però, un particolare ‘segreto’ che la rende così? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! E a svelarlo, ovviamente, è proprio la diretta interessata! Attraverso un’Ig stories di qualche tempo fa, la conduttrice romana ha svelato ai suoi sostenitori il ‘trucco’ di bellezza a cui nessuno ha mai pensato.

A partire da creme ed impacchi fino a maschere, sono davvero tantissime gli espedienti utili per avere una pelle fresca, luminosa e levigata. A quanto pare, sembrerebbe che Ilary Blasi ne faccia uso per ottenere dei risultati davvero sorprendenti. In particolare, come mostrato dalla diretta interessata diverso tempo fa su Instagram, sembrerebbe che l’ex letterina di Passaparola sia solita utilizzare la ‘famosa’ maschera d’oro. Applicando questo ‘trucchetto’ di bellezza sul suo viso, la pelle appare immediatamente levigata, idratata e luminosa. Non a caso, infatti, questo tipo di maschera è tra le preferite della star nostrane ed oltreoceano!

Avreste mai immaginato che Ilary Blasi avesse questo ‘segreto’? Noi decisamente no, ma – dati i risultati – corriamo a comprarla anche noi!