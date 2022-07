Costa ben 400mila euro il regalo che si è fatto Fedez: di cosa si tratta

Nuovo acquisto in casa Ferragnez: oltre alla nuova casa ed al nuovo ufficio di Chiara, Fedez si è fatto un regalo da capogiro, guardate qua!

Chiara Ferragni e suo marito Fedez non hanno proprio tempo per annoiarsi: tra la crescita dei piccoli Leone e Vittoria, i viaggi di lavoro o relax nelle località più esclusive, l’acquisto della nuova casa a Milano ed il trasferimento della sede degli uffici dell’influencer, la vita della coppia più social d’Italia è un susseguirsi di progetti e novità.

E proprio un nuovo regalo ha deciso di farsi il buon Fedez: vi diciamo subito che si tratta di uno ‘sfizio’ non proprio alla portata di tutti, ma val la pena scoprire cosa abbia acquistato il famoso rapper. Lui e la moglie hanno mostrato sui social il ‘gioiellino’ senza mancare di strappare una risata ai follower con un divertente video.

C’è da dire, infatti, che i lussuosissimi dettagli della loro vita dorata non risultano mai eccessivi proprio per la simpatia con cui rendono partecipi i fan della loro quotidianità. Su TikTok, la bella imprenditrice digitale si è immortalata a bordo della nuova auto acquistata dal marito, l’avete vista?

Fedez inaugura il suo regalo: farete fatica a crederci

Amati e al tempo stesso odiati per condividere praticamente ogni cosa della loro vita, Fedez e Chiara non avrebbero mai potuto non mettere al corrente i follower del nuovo regalo che ha voluto farsi il cantante e cioè una Ferrari elettrica.

La coppia ci ha fatto un primo giro per recarsi al cantiere della nuova casa di City Life e Chiara lo ha annunciato in un video sui social: “Fede proverà la macchina nuova, speriamo senza incidentarla”, ha scherzato mentre erano in ascensore. Le immagini ritraggono poi Fedez alla guida della vettura, anche un po’ impacciato per la verità, e la moglie che non sembra proprio tranquillissima.

La macchina in questione fa parte delle auto elettriche prodotte dalla Ferrari, che sta cercando di aumentarne sempre di più la produzione entro i prossimi quattro anni. Si stima infatti che entro quel limite di tempo, le vetture di questo tipo o ibride saranno circa il 60% dell’intera produzione della casa automobilistica. Un progetto che sposa pienamente le esigenze di tutela dell’ambiente.

Non è ancora sul mercato una Ferrari completamente elettrica a zero emissioni e del tutto ecosostenibile, perciò quella di Fedez dovrebbe essere la Ferrari ibrida plug-in ovvero la SF90 Stradale, dotata di una piccola batteria in grado di alimentare con l’energia accumulata i tre motori elettrici ed evitare così emissioni inquinanti. Il prezzo esatto è di ben 427.930 euro!

Nel video possiamo ammirare lo stile della Ferrari di Fedez: classe ed eleganza con una potenza di ben 1000 cavalli, meglio di così!