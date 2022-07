L’ex di Anna Falchi è il nipote di un personaggio molto famoso: sapete di chi si tratta?

La storia tra Anna Falchi e il suo ultimo ex compagno è finita dopo 11 anni, ma non tutti sanno chi è lui e chi è il suo famoso zio.

Proprio a ridosso della fine della stagione televisiva si è parlato molto di Anna Falchi e della sua vita privata. La showgirl italo finlandese ha infatti terminato provvisoriamente l’avventura a I Fatti vostri su Rai Due per la pausa estiva, ma il gossip l’ha prontamente riportata alla ribalta per via delle sue ultime vicende sentimentali.

Il settimanale Chi aveva informato tutti della rottura col suo ormai ex compagno: i due si sono lasciati poco dopo l’inizio della convivenza, arrivata solo dopo 10 anni. Il giornale diretto da Alfonso Signorini aveva raccontato anche che avevano lasciato la casa in cui abitavano . “La convivenza è una realtà impattante per chi non è abituato. Ci sta mettendo alla prova. La famiglia del Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia”, aveva rivelato la Falchi in un’intervista concessa ad Oggi.

Era stato sempre Chi a svelare poi un altro scoop: chiusa la storia con l’ex, Anna è di nuovo felice accanto ad un altro uomo, l’imprenditore Walter Rondinò. La stessa conduttrice ne ha parlato al settimanale Gente confermando ufficialmente la sua nuova relazione: “Ci stiamo conoscendo. Ci stiamo frequentando: parliamo, ci capiamo. Lui ha due figli, io una, il linguaggio è comune”.

Ma cosa sappiamo sul suo ex? Ad esempio, sapete che è il nipote di un personaggio molto ma molto celebre in Italia? Vi sveliamo di chi si tratta!

Anna Falchi, indovinate chi è lo zio del suo ex compagno: non ci crederete!

Nel corso della stessa intervista rilasciata a Gente, la Falchi ha parlato dei motivi che hanno portato alla rottura con l’ex fidanzato. I problemi sarebbero iniziati con la convivenza: “E’ difficile condividere gli spazi e lo è ancor di più includere un’altra persona nei ritmi fino a quel momento scanditi dalle proprie abitudini e necessità”.

Il volto de I Fatti vostri ha confessato di non essersi sentita abbastanza amata e tenuta in considerazione e che ciò non la faceva sentire più a suo agio. Lui è Andrea Ruggieri, giornalista, avvocato e deputato di Forza Italia. Non tutti immaginerebbero però che ha uno zio davvero molto conosciuto: si tratta di uno dei migliori giornalisti della tv nostrana ovvero Bruno Vespa!

Nato nel 1975, Ruggieri ha studiato al Liceo Mamiani della capitale e si è laureato in Giurisprudenza. Ha lavorato molto in Rai come inviato ed autore per alcuni programmi importanti come Italia sul Due e Ultima Parola.

E voi avreste mai immaginato che fosse il nipote di Bruno Vespa?