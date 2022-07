“Fa male”: Elettra Lamborghini mostra i lividi sul braccio, cosa le è successo; il racconto sui social.

Star della musica e famosissimo personaggio televisivo, Elettra Lamborghini è uno dei volti più amati del momento. Anche sui social, dove, su Instagram, può contare su oltre sette milioni di followers provenienti da ogni parte del mondo.

Ed è proprio con loro che, qualche ora fa, la cantante si è sfogata, parlando di un problema con cui fa i conti già da diversi mesi. “Fa ancora male”, ha dichiarato la Lamborghini, che attraverso le stories ha mostrato i segni sul suo corpo. In seguito le sue parole.

Elettra Lamborghini mostra i lividi sul polso: “Fa ancora male”, il racconto

Elettra Lamborghini è solita condividere con i suoi fan di Instagram i momenti salienti delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi ad attimi di vita quotidiana, e non mancano gli sfoghi. Su Instagram, la star aveva già parlato ai fan della volontà di rimuovere alcuni dei suoi tatuaggi e già da diverso tempo ha iniziato con i trattamenti laser. Che, però, non sembrano aver ancora dato i risultati sperati.

Nelle scorse ore, Elettra ha mostrato ai fan il polso tumefatto, proprio poche ore dopo l’ennesima seduta di laser. “Ragazzi questo è tre ore dopo il laser, mi fa ancora male. Si gonfierà e farà le bolle, fa più ca***re di prima. Non so che dire, non si tolgono”, ha dichiarato la Lamborghini, stanca di non ottenere i risultati che sperava. “Sono invincibili, non vogliono andare via”, ha aggiunto la star, riferendosi ai piccoli tatuaggi sul polso che ha intenzione di rimuovere per sempre. Tatuaggi che, se proprio non dovessero andare via, ha deciso di ricoprire con altri disegni: “Ma speriamo di no”.

I tatuaggi che Elettra ha intenzione di cancellare sono piccoli e risalgono a molti anni fa: tra questi alcune scritte, come Karack, il nome di un suo vecchio cavallo da corsa e la dedica a Dagda, un cavallo che per anni le ha causato la paura di cavalcare La star ci ha tenuto a precisare che vuole rimuovere solo questi piccoli disegni e che non toccherà mai il suo amato leopardo: “Ovviamente il leopardo non lo toglierò mai, solo le ca****ine che avevo sulle braccia”, ha specificato in una stories successiva. La giovane ereditiera si riferisce all’enorme tatuaggio maculato che ricopre il suo lato b: un tattoo che è ormai un tratto distintivo per la star, che è affezionatissima alle sue macchie di leopardo.

Ecco lo scatto condiviso qualche ora fa da Elettra, dove, sopra le scritte, si intravede quello che resta del tatuaggio di un pesce colorato:

Quando ha iniziato ad eliminare i suoi tattoo, Elettra ha spiegato che lo ha fatto perché non le piacciono più e, alcuni di questi, oggi li trova ‘inutili’,