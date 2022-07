Ormai si parla solo di lei: clamoroso, vorrebbe partecipare al Gf Vip

Alla prossima edizione del GF Vip vorrebbe partecipare propri lei come concorrente: davvero clamoroso, si parla solo di lei.

Seppure non si sappia ancora la data di inizio ufficiale del GF Vip dopo l’ultima bruttissima notizia riportata dai maggiori siti di spettacolo, sono davvero tantissime le persone che si chiedono qualche informazioni in più sulla prossima edizione del reality. Il conduttore è stato scelto, le opinioniste anche, ma chi saranno i concorrenti?

Sono tantissimi i nomi che stanno circolando sul web sui presunti concorrenti della prossima edizione del GF Vip. C’è chi dice che vi prenderà parte l’ex fidanzato di una famosa conduttrice o chi è pronto a ritornare nella casa più spiata d’Italia ad una ‘sola condizione’, ma tra questi nomi – che non sono stati resi ancora ufficiali – c’è chi vorrebbe partecipare attivamente al programma di Canale 5. È proprio questo che, alcune ore fa, il personaggio del momento ha rivelato sul suo canale social ufficiale. Rispondendo ad una domanda di un utente Instagram, il giovane volto ha risposto che sarebbe pronta ad accettare una nuova sfida. Curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Si tratta di un personaggio social piuttosto famosissimo!

Vorrebbe partecipare al GF Vip: non immaginereste mai di chi si tratta

Tra indizi lanciati da Alfonso Signorini e clamorosi rifiuti, i mesi che precedono questa settima edizione del GF Vip sono particolarmente bollenti. Al momento, non è stato ancora svelato il cast ufficiale del programma, ma tra i tanti nomi che sono saltati fuori come ipotetici concorrenti, ci sono anche quelli che si ‘propongono’ al padrone di casa. Recentemente, vi abbiamo parlato di un amatissimo ex politico che ha invitato il buon Signorini a prenderlo in considerazione perché adatto alle dinamiche della casa e del gioco. Nelle scorse ore, però, un altro volto amatissimo dei social ha ammesso chiaramente al suo pubblico che vorrebbe partecipare al GF Vip dal momento che una nuova sfida non si rifiuta mai. “Andare in tv per me sarebbe una grande sfida”, ha detto a chi le ha chiesto se le piacerebbe partecipare al famoso reality di Canale 5. Di chi stiamo parlando?

La protagonista di questo nostro articolo e di questa ‘proposta’ nei confronti di Alfonso Signorini è proprio lei: Natasha Martino. Il suo nome, senza alcun dubbio, non vi risulterà affatto nuovo. Si tratta, infatti, di un volto emergente su Tik Tok ed Instagram che vanta un vasto pubblico.

Cosa ne pensate? Secondo voi, la richiesta di Natasha verrà accolta dal buon Alfonso? Staremo a vedere! Se così fosse, si tratterebbe sicuramente di una grande occasione per lei.

Chi è Natasha Martino?

Appurato che in tantissimi la conoscono, vi diamo qualche piccola ‘chicca’ in più su Natasha. La giovane ha appena 20 anni ed ha origini calabrese. Su Tik Tok è una vera e propria star e coi suoi video è riuscita a conquistare più di 500 mila followers.

