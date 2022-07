Lino Guanciale, bruttissima notizia per i fan: non avrebbero mai voluto saperlo

Bruttissima notizia per tutti i fan di Lino Guanciale: nessuno avrebbe mai sentito pronunciare queste parole, la notizia gela tutti.

È, senza alcun dubbio, tra i più grandi attori di sempre, Lino Guanciale! Recentemente sul piccolo schermo con la prima stagione di Noi, remake italiano del famoso This is us, l’attore romano ha saputo confermare ancora una volta la sua immensità.

Attore famosissimo, Lino Guanciale vanta di una carriera davvero impressionante. D’altra parte, ha iniziato davvero giovanissimo a muovere i primi passi in questo mondo. Sul web, infatti, si legge che – una volta terminati i suoi studi – il buon Guanciale si è da subito dedicato al teatro, ottenendo dei risultati davvero impressionanti. Ad oggi, è tra i volti più apprezzati di sempre, ma anche un attore amatissimo. In tanti, infatti, seguono costantemente i suoi impegni lavorativi ed in altrettanto numerosi non perdono occasione di poter ammirare la sua bravura. Possiamo soltanto immaginare la loro reazione, però, quando hanno appreso questa bruttissima notizia che vi stiamo per dare! Un durissimo colpo basso, non c’è che dire, e che non tutti avrebbero voluto sapere.

Lino Guanciale, bruttissima notizia per i suoi fan: ora è proprio confermato

Era tutto pronto e i fan di Lino Guanciale non vedevano l’ora di rivederlo sul piccolo schermo, ma non è stato affatto così. Seppure si diceva che il sequel dell’amatissima serie tv era stato già stato stabilito, è arrivata la conferma che non sarà affatto vero! Sapete già di che cosa stiamo parlando, vero? Noi! Avete letto proprio bene, si! Dopo il finale choc della prima stagione, in tantissimi speravano che le avventure di Rebecca e Pietro sarebbero continuate. Maria Pia Ammirati, nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti, ha però detto di no! Non sappiamo cosa sia successo e né tantomeno cosa abbia determinato questa scelta di ‘cancellare’ la seconda stagione di Noi, ma sembrerebbe che la decisione sia stata presa e che non ci sia nulla che possa far cambiare idea.

Bruttissima notizia, quindi, per tutti i fan di Lino Guanciale, che speravano vivamente di rivederlo nei panni di Pietro! D’altra parte, la prima stagione del remake italiano ha riscosso un tale successo che in tanti non vedevano l’ora di saperne di più sul suo prosieguo. Voi, invece, cosa ne pensate? Anche voi siete particolarmente dispiaciuti per questa bruttissima notizia per il mancato rinnovo della serie tv? D’altra parte, come darvi torto!

In quali altri serie tv lo vedremo?

Seppure Noi 2 sia stato definitivamente cancellato, non credete che Lino Guanciale non si farà vivo sul piccolo schermo. Oltre alla seconda stagione de Il commissario Ricciardi, l’attore romano sarà il protagonista indiscusso dell’ultima stagione de La porta rossa insieme a Gabriella Pession.

Sicuramente ne vedremo delle belle, non credete?