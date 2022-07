In molti l’hanno riconosciuta: la fidanzata di Ultimo è figlia di un personaggio famoso; ecco chi ha rubato il cuore al famoso cantautore.

Un successo dopo l’altro per Ultimo, che ha emozionato i fan di tutta Italia con i suoi concerti negli stadi. Un tour da brividi, conclusosi con la doppia data a San Siro. Ma è solo l’inizio…

Si, perché i biglietti per il tour negli stadi del 2023 sono già usciti e, in pochissime ore, il cantautore romano ha venduto oltre 100 mila biglietti. Un risultato straordinario per l’artista, che con le sua parole riesce a toccare il cuore di una vera e propria schiera di fan. Ma sapete chi è che ha rubato il suo di cuore? Forse non tutti lo sanno, ma Niccolò Moriconi, vero nome di Ultimo, è felicemente fidanzato. E lei è la figlia di un personaggio amatissimo e molto famoso della nostra tv. Ecco di chi si tratta.

La fidanzata di Ultimo è la figlia di un personaggio famosissimo

La sua musica fa sognare i fan e i suoi testi toccano l’anima. Ultimo è uno dei cantautori più amati del momento e lo straordinario successo del suo tour estivo negli stadi ne è l’ennesima conferma. I suoi brani li conosciamo tutti, ma si può dire lo stesso della sua vita privata? Non tutti sanno che da un bel po’ di tempo il cantautore romano è legato ad una ragazza meravigliosa, con cui spesso si mostra insieme sul suo seguitissimo canale social: i due hanno ufficializzato la relazione nei primi mesi del 2021. Chi è la donna che fa battere il cuore di Niccolò?

Si chiama Jacqueline Luna Di Giacomo, ha 22 anni e una mamma molto famosa. Classe 2000, la ragazza è la figlia di Heather Parisi e dell’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Si tratta della seconda figlia per la famosa showgirl, che prima ha dato alla luce Rebecca, nata dal primo marito Giorgio Manenti. Successivamente, la ballerina si è risposata con l’imprenditore Umberto Maria Anzolin, suo attuale marito, e dal loro matrimonio sono nati i gemelli Elizabeth e Dylan, nel 2010.

Un amore puro, quello che lega Jacqueline a Ultimo e il cantante ha dedicato più volte meravigliose parole alla sua dolce metà, sui social. “Mi hai salvato dalla solitudine e dalle cose materiali e inutili della vita e te ne sarò per sempre grato”, ha scritto in un post Instagram dello scorso anno in cui ha allegato diversi scatti in compagnia della bellissima Jacqueline.

“Mi colori le giornate”, ha scritto invece Jacqueline lo scorso gennaio, in occasione dei 26 anni del suo compagno. Che dire, una coppia da fare invidia. E voi, cosa aspettate a seguirli sui social? Il loro amore vi farà sognare.