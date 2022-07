Si mostra in costume a 54 anni e gli haters la prendono di mira: “Faccio ciò che voglio”

Si è mostrata in costume a 54 anni, ma è stata presa di mira dagli haters: la sua risposta è da applausi, cos’è successo? Da non credere.

È stato un vero e proprio scatto innocente, quello che l’attrice ha condiviso sulla sua pagina diversi giorni mostrandosi in costume all’età di 54 anni, ma che ha immediatamente scatenato i commenti dei suoi haters. A far chiaramente intendere tutto quello che è successo, è stata proprio la diretta interessata!

Non si sarebbe mai immaginata che il suo scatto in costume avrebbe scatenato un vero e proprio ‘putiferio’ social, ma sembrerebbe che sia stato proprio questo quello che è successo. D’altra parte, parliamoci chiaro, che male c’è a condividere scatti del genere? Siamo in piena estate e, se poi vogliamo dirla tutta, non è mica l’unica ad essersi mostrata con indosso un bikini. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato dell’amatissima attrice, ricordate? Chissà, però, cosa avrà spinto ad alcuni individui – a quanto pare donne – a prendere di mira lo scatto condiviso dalla star, scrivendole dei commenti non tanto carini. Fatto sta che l’attrice non ha potuto fare a meno di rispondere a tutte le critiche che le sono state mosse precedentemente. Avete visto che voi come ha fatto? Non immaginereste mai: la sua replica è da applausi!

L’attrice si mostra in costume a 54 anni: la replica alle critiche

Divenuta famosissima grazie alla famosa serie tv Baywatch, l’attrice vanta di un successo davvero impressionante. Più che seguita sul suo canale Instagram, la star internazionale è solita intrattenere i suoi sostenitori con degli scatti davvero da urlo. L’ha fatto anche qualche giorno fa quando – così come Demi Moore – ha voluto mostrarsi ai suoi sostenitori in costume. Che dire, la famosa attrice ha ben 54 anni, ma sembra una ragazzina! Quello che, però, doveva essere un semplice scatto in costume, si è rivelato bersaglio degli haters. La diretta interessata, infatti, ha raccontato di aver ricevuto tantissimi commenti negativi da parte di donne. “Mi hanno detto che sono troppo vecchia per indossare un bikini oppure che ero disperata”, ha commentato l’attrice. Un episodio, da come si può chiaramente comprendere, piuttosto spiacevole e che sottolinea quanto ancora adesso – nonostante ci troviamo nel 2023 – alcune persone abbiano ancora la mentalità chiusa.

Donna D’Errico, amatissima attrice e modella statunitense, è stata presa di mira per il suo scatto in costume a 54 anni. Tuttavia, la sua replica è stata totalmente da applausi. A dispetto di quanto volevano alcuni suoi haters, la bella D’Errico ha voluto rispondere a tutti loro proprio così:

“Faccio quello che voglio”, ha scritto l’attrice a corredo di questo post che la mostra nuovamente in costume. Cosa ne pensate? Anche voi avreste reagito così?