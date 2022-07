Torna in tv dopo una lunga assenza e rivela: “È stata lei a rivolermi”

Dopo una lunga pausa, torna in tv con un nuovo programma: intervistata da Leggo, rivela di dover ringraziare una persona in particolare.

Stare lontani da ciò che si ama è veramente difficile anche quando si tratta di lavoro: lo sa bene Elisa Isoardi, conduttrice tra le più famose, che per anni è stata una delle punte di diamante della Rai. Da circa due anni la bella piemontese non è al timone di nessuna trasmissione e non ha mai nascosto che questa assenza le sia pesata non poco.

In tutto questo tempo l’abbiamo vista partecipare come concorrente a Ballando con le stelle per poi approdare a Mediaset come naufraga della penultima edizione de L’Isola dei Famosi. Questo percorso fu tra l’altro interrotto bruscamente da un incidente all’occhio che la costrinse ad abbandonare in anticipo il gioco, ricordate?

Ora però, per lei è arrivato il momento di ‘tornare a casa’ ovvero a ricoprire il ruolo di conduttrice in Rai. L’indiscrezione lanciata un paio di mesi fa da Dagospia ora è una notizia a tutti gli effetti: Elisa Isoardi torna in tv con una nuova trasmissione che andrà in onda su Rai Due la domenica pomeriggio!

Un giorno ed una fascia oraria che la metteranno in competizione con due veri e propri ‘Titani’: in quelle ore infatti il palinsesto televisivo è dominato da Mara Venier con Domenica In e da Silvia Toffanin con Verissimo. Ma come vive la Isoardi questo imminente debutto sul secondo canale della tv di Stato? Ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Leggo.

Elisa Isoardi torna in tv la domenica pomeriggio: “Non sarà semplice”

Lo show che vedrà Elisa come padrona di casa è Vorrei dirti che, programma itinerante che mostrerà le meraviglie del territorio italiano. Una scommessa che riempie la 39enne cuneese di entusiasmo, nonostante sia ben consapevole di avere come concorrenti due colleghe e due programmi fortissimi. La stessa Rai con Mara Venier potrebbe essere un ‘osso duro’. Ai microfoni di Leggo, l’ex conduttrice de La prova del cuoco ha parlato appunto del volto di Domenica In smentendo un’ipotetica ‘rivalità’.

“Hanno già parlato di rivalità, ma Mara non si tocca. È la numero uno. Lei è stata la prima a rivolermi in Rai dopo l’esperienza passata nell’altra azienda. Se sono qui devo dire grazie anche a lei”, dice. Oggi non rinnega l’esperienza vissuta a Mediaset come naufraga, anzi riconosce di sentirsi arricchita da quell’avventura. Il ritorno in Rai è però ciò che la rende davvero felice: “La cosa più bella è non perdere mai la voglia di dare fiducia al prossimo. Oggi però sono felice di essere tornata in Rai”.

Per quanto riguarda il timore della concorrenza, Elisa sembra avere le idee piuttosto chiare: “Non sarà semplice, sono in mezzo a due colossi ma io faccio il mio, penso a me”.

Un ragionamento saggio e maturo: complimenti ed in bocca al lupo alla Isoardi!