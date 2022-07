Tornerà a Uomini e Donne ma in un ruolo completamente diverso: colpo di scena nella trasmissione di Canale 5.

Quanto vi manca Uomini e Donne? Come ogni anno, la trasmissione di Canale 5 è in vacanza, per poi tornare in onda a settembre, con tantissime novità e colpi di scena.

Il dating show targato Maria De Filippi potrebbe partire già lunedì 12 settembre e, anche quest’anno, assisteremo a maxi puntate con trono classico e trono over uniti. Chi troveremo in trasmissione? Come sempre, ci saranno nuovi tronisti, che si metteranno in gioco per trovare l’amore attraverso le esterne. I componenti del parterre del trono Over, invece, si conosceranno tra uscite e contatti telefonici. A questo proposito, ci sarà una clamorosa new entry tra le dame del parterre femminile. Qualcuno che abbiamo già visto nel programma, ma in un altro ruolo. Scopriamo tutto su questa succulenta anticipazione.

Uomini e Donne, un’amata protagonista tornerà nel programma con un ruolo diverso

Un ritorno che non passerà inosservato. Una delle corteggiatrici più in vista della passata edizione sarebbe pronta a tornare a Uomini e Donne, ma nel trono Over! A lanciare l’anticipazione è MondoTv24, che smentisce quindi l’indiscrezione secondo cui la bellissima campana sarebbe pronta a tornare nel ruolo di tronista. Di chi stiamo parlando?

Di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. Col tronista genovese, Federica aveva costruito un bel feeling, ma alla fine lui ha scelto di uscire dal programma con Valeria Cardone ( la loro storia è terminata dopo pochi mesi). Una forte delusione per la Aversano, che fu invitata a restare in trasmissione da Alessandro Vicinanza, cavaliere dell’Over ed ex fiamma di Ida. Federica, però, all’epoca non si sentiva pronta a rimettersi in gioco nuovamente, dopo il mancato lieto fine con Matteo. A settembre, però, le cose potrebbero cambiare.

Secondo l’indiscrezione, Federica tornerà in trasmissione ma non come tronista: sarà una dama del trono Over. Nonostante la giovane età, la campana ha dimostrato una grande maturità, essendo anche mamma. E a suscitato l’interesse di diversi cavalieri del parterre Over: anche Riccardo Guarnieri, ex di Ida, ha speso parole più che positive per l’ex corteggiatrice. Che, a sua volta, le ha spese nei confronti del pugliese, definendolo gentile ed interessante, oltre che un bell’uomo. Ora che con la Platano è (di nuovo) tutto finito, Riccardo proverà a conquistare la new entry?

Non ci resta che attendere le nuove puntate di Uomini e Donne per scoprire tutto quello che accadrà e tutti le novità. Le premesse sembrano essere davvero interessanti! Le prime registrazioni dello show sono in programma per fine agosto e noi non vediamo l’ora di aggiornarvi con le prime anticipazioni della nuova stagione. Manca sempre meno!