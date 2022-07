Uomini e Donne, brutto episodio per l’ex tronista: è successo sotto gli occhi di tutti; le sue parole non sono passate inosservate.

Sono tanti i protagonisti di Uomini e Donne che, anche a distanza di anni dalla partecipazione alla trasmissione, continuano ad interagire con un grande numero di fan.

È il caso dell‘ex tronista di cui vi parliamo oggi, che abbiamo visto nello show di Maria De Filippi ben dodici anni fa, nel 2010. Ancora oggi, però, è amatissima dai fan, che la seguono e la supportano sui social. Ma, proprio attraverso i social, qualche ora fa l’ex tronista ha condiviso un messaggio ricevuto da un hater. Lo ha fatto decidendo di replicare pubblicamente: il suo sfogo non è passato inosservato. Ecco le sue parole.

Brutto episodio per l’ex tronista di Uomini e Donne: il botta e risposta sui social

“Bugiarda, ma chi ti crede che fai 66 kg. Ne faccio io 70 e sono la metà di te”. Questo il messaggio che, in anonimo, un utente di Instagram ha inviato a Ramona Amodeo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di rendere pubblica la domanda per rispondere pubblicamente, lanciando un messaggio prezioso.

“Ma potrei pensare 50 come 90, non lo vedo un problema onestamente il peso. Mi spaventi tu che sei così attaccata al peso”, ha scritto la napoletane nelle stories. “Vuoi una coppa per pesarne 70?”, ha concluso. Una replica da applausi, quella della Amodeo, che ha risposto alle critiche con intelligenza e senza perdere la sua ironia.

I telespettatori di Uomini e Donne ricorderanno senza dubbio il percorso di Ramona sul trono della trasmissione: era il 2010 quando la napoletana si mise in gioco nel programma di Canale 5. Dove scelse Mario De Felice, preferendolo al suo rivale Andrea Angelini, che successivamente è diventato tronista a sua volta. Anche Ramona, in realtà, ha esordito nel programma prima come corteggiatrice, per poi diventare tronista nel 2010. La storia d’amore con Mario De Felice non è durata a lungo al di fuori della trasmissione, ma, oggi, Ramona è una moglie e mamma Felice.

L’ex tronista ha sposato nel 2017 Luca Cicia, papà dei suoi tre meravigliosi figli: Annachiara, 5 anni, Olimpia, 2 anni e l’ultimo arrivato, Giuseppe, nato lo scorso 12 aprile. Una famiglia meravigliosa, che Ramona ama mostrare sul suo canale social, seguito da oltre 280 mila followers. Cosa aspettate ad unirvi a loro? Non ve ne penirete?

