Uomini e Donne, è diventata mamma! Per lei doppio motivo per festeggiare

Immensa gioia per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: su Instagram ha annunciato di essere diventata mamma, doppi auguri per lei!

Ha riempito di felicità il cuore dei tanti fan che ancora la seguono a distanza di anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne: è diventata mamma proprio in una data importante per lei, visto che festeggia il compleanno in questi ultimi giorni di luglio. “Ho ricevuto il regalo di compleanno più bello della mia vita”, si legge nel post pubblicato su Instagram.

Un post dolcissimo in cui si vedono lei ed il compagno con la bimba appena venuta al mondo. Sotto la foto l’ex corteggiatrice scrive che non avrebbe potuto festeggiare in un modo migliore e che questa nascita rappresenta il regalo di compleanno più bello che abbia mai ricevuto.

La piccola si chiama Mia ed è nata esattamente il 29 luglio alle 21:27 e in alcune Ig story la neo mamma rivela che il suo peso è di 2,9 kg. Impossibile non menzionare la dolcissima dedica della mamma: “Oggi 30/07 io rinasco una seconda volta. Auguri a me per una nuova vita insieme a te e al tuo splendido papino”.

L’ex volto del dating show di Canale 5 ha fatto sapere anche che il parto non è stato proprio tra i più semplici: “48h estenuanti”, racconta. Al settimo cielo anche il neo papà che sul proprio profilo Instagram ha espresso tutta la sua emozione con queste parole: “Qualunque cosa accadrà, in qualsiasi momento Papà sarà sempre qui, proprio accanto a te. Buongiorno vita MIA”. Indovinate chi è la coppia di cui parliamo!

L’ex corteggiatrice è diventata mamma: ricordate il suo percorso a Uomini e Donne?

Gli stupendi e giovani neo genitori sono Cecilia Zagarrigo ed il suo compagno Moreno Casamassima. La bella 28enne torinese è stata una delle protagoniste più amate dell’intera storia di Uomini e Donne. Ha infatti partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi nel corso di tre troni e cioè quello di Oscar Branzani, quello di Luca Onestini e quello di Carlo Pietropoli.

Prima di quest’ultimo trono, Cecilia è stata anche tentatrice a Temptation Island. A differenza dei primi due, Carlo la scelse ma la loro storia non durò più di qualche mese. Poi è arrivato il grande amore con Moreno, suo agente e fondatore dell’agenzia di Comunicazione e Web marketing di cui fa parte la Zagarrigo. “Noi, in fondo, l’abbiamo sempre saputo. La nostra era solo paura. Paura di rovinare la nostra amicizia, quel legame che ci teneva uniti come se fossimo sempre stati una coppia”, scriveva l’influencer mesi fa sui social quando annunciò di aspettare una femminuccia.

A quanto pare, hanno dovuto arrendersi all’amore e l’arrivo di Mia sembra confermare che sia stata la scelta giusta!