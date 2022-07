Tutto è cambiato dopo Vite al Limite: oggi Kenae è irriconoscibile, ma com’era prima? Da pelle d’oca

Dopo Vite al Limite Kenae Dolphus è davvero cambiato: oggi è irriconoscibile, ma sapete com’era prima? Da pelle d’oca.

Diteci la verità: per tutti gli amanti di Vite al Limite è davvero difficile dimenticarsi della storia di Kenae Dolphus! Protagonista dell’ottava stagione del famoso programma, la quarantenne del Texas ha da subito ammesso i diversi problemi che l’obesità le comportava.

Così come Zsalynn – ad oggi irriconoscibile – anche Kenae aveva un disperato bisogno di riappropriarsi della sua vita. Era sposata e viveva con una famiglia piuttosto numerosa, ma quella che la Dolphus era costretta a vivere non poteva affatto essere definita vita. Qualsiasi movimento che doveva fare, la paziente del dottor Nowzaradan era costretta a chiedere aiuto. E lei adesso non voleva più questo. Da qui, quindi, la richiesta d’aiuto al medico chirurgo iraniano, che ha fatto di tutto per ridarle una nuova linfa. Purtroppo, il percorso di Kenae non è stato granché. Spesso e volentieri, la giovane donna si è lasciata andare a momenti di sconforto, pensando addirittura di abbandonare la sua rinascita. Fortunatamente, ad oggi, si mostra completamente diversa rispetto all’inizio del suo percorso, ma siete curiosi di sapere com’era prima?

Kenae Dolphus dopo Vite al Limite è rinata: com’era prima del programma?

Così come è successo per Larry, anche quando abbiamo constatato la trasformazione di Kenae Dolphus siamo rimasti completamente a bocca aperta. Quando è entrata nella clinica di Houston, infatti, la quarantenne pesava 287 kg, ma a causa dei suoi problemi di cuore non ha potuto ottenere il lasciapassare per l’intervento di bypass gastrico. Nonostante questo, però, sembrerebbe che la paziente abbia continuato ad avere un regime alimentare sano e regolato, dimagrendo ulteriormente.

Oggi Kenae si mostra in tutta la sua ritrovata in forma fisica, ma in tantissimi si chiedono come si mostrava prima di iniziare la sua rinascita. Siete anche voi curiosi di saperlo? Guardate questa immagine, resterete davvero senza parole:

Insomma, una Kenae completamente diversa rispetto a quella di prima, non c’è che dire! Purtroppo, ad oggi, abbiamo pochissime notizie sulla sua trasformazione e su quanti chili abbia perso, ma si può notare quanto dei cambiamenti ci sono stati.

Perché quei chili di troppo?

Siamo certi che è proprio questa la domanda che vi sarete fatti: perché Keane è arrivata a pesare così tanto? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la donna abbia iniziato a trovare nel cibo il suo migliore amico quando ha scoperto di non essere fertile per avere un figlio. La giovane Dolphus, quindi, non solo ha iniziato a rifiutare le terapie, ma anche a sfogare il suo dolore nel cibo spazzatura. Fortunatamente, però, ha capito che in quel modo non poteva andare avanti ed ha cambiato vita.