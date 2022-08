L’amatissimo ex del Gf Vip ha una nuova fidanzata: eccoli insieme; la nuova coppia esce allo scoperto sui social.

È stato uno dei protagonisti assoluti della quinta edizione del GF Vip. Concorrente amatissimo e ancora oggi seguito da una schiera di fan. Che, qualche ora fa, hanno potuto ammirare la sua nuova compagna!

All’epoca della partecipazione al reality show di Canale 5, il concorrente era fidanzato, ma le voci di una presunta rottura erano trapelate già nei mesi scorsi. Voci che, oggi, sono più che confermate: attraverso Instagram, l’ex gieffino ha mostrato a tutti la sua nuova fidanzata. “E se poi arriva lei…”, ha scritto nella sua story, dove ha condiviso uno scatto in compagnia della donna che ha rubato il suo cuore. “Fai rumore” di Diodato fa da sottofondo al romantico scatto. Curiosi di scoprire tutto sulla nuova coppia? Siete nel posto giusto.

GF Vip, l’ex concorrente ha una nuova fidanzata e la presenta sui social

Nelle scorse ore, uno dei concorrenti più apprezzati del GF Vip 5 è uscito allo scoperto con la sua nuova compagna. Parliamo di Francesco Oppini, protagonista assoluto nell’edizione del reality vinta da Tommaso Zorzi. L’amicizia speciale nata in casa tra i due fece sognare ed emozionare una vere e propria schiera di fan. E, all’epoca del reality, il figlio di Alba Parietti era felicemente legato a Cristina Tomasini, la sua compagna da qualche anno. La relazione, però, è terminata già da diversi mesi, anche se non sono mai stati resi noti i motivi della rottura. Nella vita di Oppini, però, c’è già un nuovo amore.

Qualche ora fa, nelle sue Instagram Stories, l’ex gieffino si è mostrato felice e sorridente al fianco di una meravigliosa ragazza di nome Francesca. I fan più attenti avevano già notato la bellissima bionda nelle stories di Francesco, da diversi giorni. Francesco l’ha anche presentata come ‘catsitter’, postando una foto della donna col suo gatto, mentre lui era fuori per lavoro. La story di ieri, però, toglie ogni dubbio e conferma che Francesca non è una semplice amica per Oppini, che sembra essere innamoratissimo della sua dolce metà. Di lei non sappiamo molto: il suo canale Instagram è privato e sembra proprio che sia estranea al mondo dello spettacolo e della tv.

Francesco Oppini al GF Vip 5

Un’avventura intensa, quella di Francesco Oppini nella casa del GF Vip. Un’avventura che il figlio della Parietti scelse di interrompere spontaneamente, non accettando di restare in casa dopo l’annuncio del prolungamento del reality per ulteriori mesi. Francesco ha lasciato la casa agli inizi di dicembre 2020, con grande dispiacere del pubblico: Oppini è stato uno dei concorrenti più amati di quella edizione. Voi ricordate il suo percorso nella casa?