Avete mai visto la mamma di Emma Marrone? Eccole insieme in questo scatto

Emma Marrone insieme a sua mamma, l’avete mai vista? Eccole insieme in uno scatto pubblicato sui social.

Più di una settimana fa è diventato virale un video in cui Emma Marrone ferma il suo concerto dopo aver visto una cavalletta. Il fatto è accaduto circa un anno fa ma soltanto adesso le immagini hanno avuto grande esplosione sul web.

A quanto pare, come lei fa capire dal video, una delle sue paure più grandi è proprio quella per questi insetti. Sappiamo bene che ci sono tantissime persone che hanno questo tipo di fobia ed è difficile affrontare la situazione quando ci si trova davanti. Emma ha fermato il concerto chiedendo alla sorveglianza di portare l’insetto lontano. Ogni cosa che lei fa diventa noto, com’è accaduto per questo episodio, e questo è dovuto al fatto che sia amatissima. E’ amata per la sua musica che rispecchia a pieno la sua personalità, forte e schietta, passionale e sincera, ed è altrettanto apprezzata proprio per come è e si mostra.

Infatti il pubblico si affeziona agli artisti professionalmente ma subentra sempre quel legame affettivo. Emma può vantare dell’amore dei suoi ascoltatori anche sui social dove è seguita da milioni di persone. Sul suo canale instagram pubblica molti scatti che riguardano la sua musica, per esempio mette al corrente i fan di importanti progetti o delle tappe dei suoi tour, ma condivide anche foto personali insieme alla famiglia. Avete mai visto la sua mamma? Insieme sono molto belle!

Emma Marrone insieme a sua mamma: lo scatto mostra una certa somiglianza

Emma è diventata nota dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nella nona edizione del talent show trionfa in mezzo all’acclamazione del pubblico. Da allora lo stesso pubblico la accompagna e canta le sue canzoni ai concerti e agli eventi in cui partecipa.

Il 2022 l’ha vista in gara al Festival di Sanremo, dove sul palco dell’Ariston ha portato il brano ‘Ogni volta è così’ classificandosi al sesto posto. La canzone è arrivata al cuore del pubblico presente in sala e ai telespettatori che seguivano la kermesse da casa. Oggi è amatissima, tanto che sui social è seguita da milioni di follower. Sul suo canale instagram interagisce spesso con coloro che la seguono, condivide tanti scatti e non mancano le storie. Ci sono diverse foto insieme alla sua famiglia, alla quale è molto legata. Voi avete mai visto sua mamma? La cantante qualche settimana fa ha condiviso una tenerissima immagine:

Ecco madre e figlia insieme! Emma abbraccia sua madre e i loro occhi sorridono come non mai. In basso al post condiviso nel giorno della festa della mamma ha lasciato una semplice descrizione ‘Mamma’ con un cuore. La somiglianza c’è per alcuni tratti per altri un po’ di meno, per esempio entrambe sono bionde con qualche sfumatura castana e hanno una carnagione chiara.