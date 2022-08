Bake Off Italia, splendida notizia per l’amato giudice del talent: non ce l’aspettavamo

La nuova edizione di Bake Off porta con sé una splendida notizia per l’amato giudice del talent: non ce l’aspettavamo di certo!

E’ sicuramente il programma televisivo più dolce di sempre. Dal 2013 Bake Off Italia, pastry show che vede aspiranti pasticceri amatoriali concorrere per l’ambito titolo di migliore pasticcere. La vittoria consente ad uno di loro di poter realizzare così il proprio sogno e magari chissà, aprire la fatidica e tanto sognata pasticceria.

Per giungere alla sfida finale che decreta il vincitore del talent, i pasticcieri di sfidano in diverse e golosissime prove per portare dinanzi ai giudici le più belle e dolci preparazioni che siano mai riusciti a realizzare. Sta poi alla giuria, eleggere il migliore.

L’amatissima conduttrice e padrona di casa, Benedetta Parodi, insieme ai suoi veterani giudici Ernst Knam e Damiano Carrara ha aperto le porte quest’anno al nuovo giudice di Bake Off, Tommaso Foglia. Giovanissimo, di origini napoletane, il pasticcere prende il posto di Clelia D’Onofrio all’interno della giuria. Tutti ci eravamo rassegnati all’idea che la nostra giornalista avesse ormai chiuso alle sue spalle la porta di Bake Off Italia. Ma se è vero che Bake Off Italia si configura come uno dei programmi più golosi che ci sia, ecco che ci regala una dolcissima e splendida notizia che riguarda proprio l’amato giudice del talent. Ecco cosa abbiamo scoperto!

Bake Off Italia, la nuova edizione: splendida notizia per l’amato giudice

10 Golosissime edizioni ci hanno letteralmente conquistato. Bake Off Italia è il pastry show più goloso che ci sia e non vediamo l’ora di vedere finalmente sui nostri schermi la nuova edizione dell’amato talent. A partire da Venerdì 2 Settembre 2022 infatti in prima serata su Real Time andrà in onda la primissima puntata della nuova edizione che darà inizio ad una nuova dolcissima stagione di Bake Off Italia. Capitanata dalla splendida Benedetta Parodi, padrona di casa al timone della conduzione dal debutto dell’amato show, la nuova edizione del talent comincia già con un colpo di scena annunciato qualche tempo fa prima che partissero le registrazioni della nuova edizione.

Come ormai abbiamo appurato, l’amatissima giornalista e giudice di Bake Off, Clelia D’Onofrio, non sarà più un membro della giuria composta di cui faceva parte insieme ad Ernst Knam e Damiano Carrara. A prendere il posto della scrittrice c’è invece un nuovo volto, il pasticciere napoletano Tommaso Foglia. Ma attenzione, perché quello di Clelia D’Onofrio non è certamente un addio a Bake Off Italia.

Intervistata da Tv Blog, la giornalista ha di fatti rivelato che la stessa avrà ugualmente un ruolo all’interno del programma. Già nelle precedenti edizioni a Clelia D’Onofrio era dedicato uno spazio durante il quale ripercorreva la storia della pasticceria. In particolare era solita soffermarsi sui dolci proposti dai giudici all’interno del programma. Ebbene, anche in questa stagione, l’ex giudice del programma, occuperà la poltrona di narratrice e ci racconterà delle golosissime storie.

“In questo mio ruolo di storica della gastronomia, in questo caso storica dolciaria, racconto agli ascoltatori la storia della crostata, la storia della torta di mele, del marròn glacé“, e tanto altro che però non ha certamente potuto rivelare.

Siete felici di questa splendida notizia?