Chiara Ferragni, dettaglio bizzarro nel bagno della sua casa: ve ne siete accorti?

La lussuosa casa di Chiara Ferragni e Fedez attira l’attenzione di tutti, ma avete notato quel dettaglio curioso nel loro bagno?

La vita dei Ferragnez è costantemente al centro dell’attenzione e, nel bene o nel male, la ‘Royal Family’ italiana continua da anni ad incuriosire. Oltre agli strepitosi look della bionda imprenditrice cremonese, agli sfizi extra lusso di suo marito e alle vacanze esclusive in luoghi spettacolari, a stimolare l’interesse degli utenti del web è anche la loro magnifica casa.

Un appartamento esclusivo in zona City Life a Milano, da cui tra l’altro a breve la famigliola andrà via per trasferirsi in un’altra abitazione. Chi segue la celebre coppia conosce praticamente ogni angolo della loro dimora attuale grazie ai numerosissimi video e foto postati sui social dai diretti interessati.

C’è forse un dettaglio, però, che non tutti hanno ancora notato. I più osservatori hanno rilevato che nel bagno di Chiara è presente un particolare alquanto bizzarro. Su TikTok qualcuno ha chiesto direttamente all’influencer il perché di quella scelta e lei ha risposto spiazzando tutti. Ma di cosa si tratta? Vi sveliamo tutto!

Chiara Ferragni, impossibile non farci caso: avete visto cosa c’è nel suo bagno?

In uno dei tanti video pubblicati ultimamente sulla nota piattaforma, vediamo la Ferragni rispondere ad un quesito che molto probabilmente non le era mai stato rivolto. Un utente le ha chiesto come mai avesse così tante foto di famiglia appese nel bagno.

Sì, perché è proprio questa lo strano dettaglio: tra i tanti scatti, anche le polaroid del giorno delle nozze. C’è addirittura la foto in bianco e nero della proposta di matrimonio che Fedez le fece qualche anno fa all’Arena di Verona! “Perché ho tutte le foto appese in bagno? Non lo so, ci stanno bene. In effetti la foto della proposta di matrimonio all’Arena di Verona è posizionata sopra il water”, ha detto Chiara divertita.

Una delle istantanee da menzionare è proprio la primissima foto che Chiara vide di Fedez. Ne aveva parlato proprio qualche ora prima di rispondere alla domanda sul suo bagno. Successe nell’ottobre del 2014, quando viveva da circa un anno a Los Angeles. Era tornata a Milano per lavoro, la vide in edicola e pensò: “Ma chi è questo tipo? Sarà un ragazzo straniero”, ha raccontato.

“Poi ho letto ‘Fedez la rivelazione’, ho visto che era un italiano e ho detto: ‘Buon per lui, perché mi sembra proprio un figo’”, ha aggiunto. Anche per quest’altro importante scatto messo nel bagno, però, Chiara non ha molte spiegazioni: “Non chiedetemi perché l’ho messa in bagno”.

E voi avevate notato questa singolare abitudine a casa Ferragnez? Come non amare questa coppia super simpatica!