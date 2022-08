Gemma Galgani, quel dettaglio non è passato inosservato: ormai non ci sono dubbi; cosa è successo alla protagonista di Uomini e Donne.

È una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne: una vera e propria regina del Trono Over della trasmissione. Parliamo di Gemma Galgani, la dama torinese che fa parte del parterre femminile dello show da più di dieci anni.

Dieci anni di emozioni e diverse relazioni, ma la Galgani non ha ancora trovato il vero amore. Riuscirà a farlo nella nuova stagione del programma targato Maria De Filippi? A questo proposito, c’è un importante colpo di scena che riguarda proprio la dama torinese. Nelle ultime settimane, si è parlato molto della possibilità di un addio di Gemma a Uomini e Donne. Un’indiscrezione che fa tremare i fan… sarà davvero così? Nelle ultime ore è arrivato un clamoroso indizio, scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, Gemma Galgani: un dettaglio social spiega tutto

Dopo il consueto stop estivo, Uomini e Donne tornerà a fare compagnia al pubblico di Canale 5. Un appuntamento fisso, ormai, per i telespettatori, che da anni seguono con passione le vicende sentimentali dei protagonisti. Tra questi c’è senza dubbio Gemma, una delle dame più in vista del trono Over. Ma la ritroveremo anche nella prossima stagione?

In molti se lo chiedono, dopo le indiscrezioni sulla possibile assenza di Gemma a settembre. Ebbene, la risposta sembra essere arrivata proprio nelle scorse ore. E direttamente dal profilo Instagram ufficiale della trasmissione di Canale 5. Dove è apparso un video che racconta l‘estate di Gemma, in vacanza in Portogallo. “Diario di viaggio” è il nome della nuova rubrica lanciata sui social del programma: una rubrica che, in attesa del ritorno della messa in onda, aggiorna i fan sulle avventure dei protagonisti. La prima clip è stata dedicata proprio a Gemma e, inevitabilmente, in molti hanno pensato che sia una conferma della presenza della Galgani a Uomini e Donne.

Salvo cambi di programmi dell’ultima ora, Gemma tornerà sulla sedia a Uomini e Donne, alla ricerca del grande amore. Nonostante le delusioni ricevute in passato, la dama non ha mai perso la speranza e non ha mai smesso di credere nell’amore. Non possiamo che augurarle tanta fortuna per il ritorno in tv, a settembre. A proposito, quando ricomincia Uomini e Donne?

La data ufficiale della prima puntata non è stata ancora annunciata, ma con ogni probabilità si partirà lunedì 12 settembre 2022. Le prime registrazioni della nuova stagione partiranno a fine agosto e noi non vediamo l’ora di darvi le prime anticipazioni. Vi abbiamo già parlato del possibile primo tronista e della clamorosa new entry del trono Over, che è già stata corteggiatrice nel classico. Ne vedremo delle belle.