Hanno fatto pace: sono passati 15 anni da quella feroce lite in diretta tv

La loro lite in diretta è rimasta nella storia della tv, ma dopo 15 anni i due famosi personaggi hanno finalmente fatto pace.

Se c’è una cosa che in televisione non smette mai di produrre il cosiddetto ‘effetto sorpresa’, sono sicuramente le liti. In quasi 70 anni, il pubblico italiano ne ha viste parecchie e anche nei programmi più impensabili. Una delle più recenti, ad esempio, è stata quella tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, finiti alle mani durante una puntata del Maurizio Costanzo Show di qualche mese fa.

Capitolo a parte sono poi i reality, territorio di scontri per eccellenza, dove più si litiga e più si accende l’interesse dei telespettatori. Che sia il GF Vip, La Pupa e il Secchione Show, Amici, X Factor o L’Isola dei Famosi, l’elenco è piuttosto lungo. Proprio due personaggi che hanno fatto parte di una vecchia edizione de L’Isola dei Famosi furono protagonisti, 15 anni fa, di una delle discussioni più agguerrite che siano mai andate in onda e infatti da allora il rapporto tra loro si era interrotto.

Ma, come si dice, non è mai troppo tardi e così oggi i due hanno annunciato tramite social di essersi riappacificati. E’ successo nel corso di un evento culturale a cui hanno partecipato entrambi. Nel video postato su Instagram si può rivedere uno spezzone di quanto accadde allora: nonostante sia passato così tanto tempo, quelle immagini restano un cult!

Ebbero una lite storica in diretta: “Abbiamo chiarito”, l’annuncio

Per molti anni L’Isola dei Famosi è stato trasmesso da Rai Due e tutti sanno che la prima conduttrice nella storia del reality è stata Simona Ventura. Fu proprio lei, nel lontano 2007, a litigare furiosamente dallo studio con un ex naufrago in Honduras.

Siamo certi che a questo punto avrete capito: l’ex concorrente era Alessandro Cecchi Paone! Tutto cominciò a causa del rifiuto da parte del giornalista di fare la nomination, elemento imprescindibile da qualsiasi reality. La conduttrice si inalberò come non mai, ma Cecchi Paone apparve irremovibile dalla sua decisione.

I due se ne dissero di tutti i colori: come dimenticare l’iconica frase della Ventura “La tua spocchia te la puoi mettere dove vuoi”? Visto che il giornalista continuava a non voler rispettare il regolamento dicendo che in vita sua non aveva mai votato contro qualcuno e non aveva intenzione di iniziare a L’Isola, SuperSimo gli lesse il regolamento (firmato da tutti i concorrenti nel contratto) in diretta.

Da allora, tra la ‘tigre di Chivasso’ e l’ex direttore del Tg4 calò il gelo, ma ecco che, dopo la bellezza di 15 anni, la riappacificazione è avvenuta. I due hanno avuto modo di incontrarsi durante la terza edizione de LA TERRAZZA DELLA DOLCE VITA, una serie di appuntamenti culturali dei quali Simona e il compagno Giovanni Terzi sono gli organizzatori e i presidenti.

L’evento si svolge al Grand Hotel di Rimini ed è stato introdotto proprio da Alessandro. Lui e la famosa presentatrice hanno così potuto parlare e chiarirsi. “Abbiamo chiarito dopo 15 anni, vero Alessandro?! Amici per sempre”, si legge nel post pubblicato su Instagram da Simona sotto il video della lite.

“Possiamo finalmente dire che avevi letto il contratto e che quindi volevi provocare? Possiamo dirlo dopo tanti anni?”, ha aggiunto l’amatissimo volto Rai. “Certo, tu mi insegni che i reality richiedono dei colpi di scena”, ha risposto Cecchi Paone.

Tutto è bene quel finisce bene, quindi. Voi ricordate quella puntata?