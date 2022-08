Isola dei Famosi, coppia in crisi: l’ex concorrente sarebbe pronta a voltare pagina? Con una lettera rivela: “Sono pronta a lasciarti”

Dopo la fine de L’Isola dai Famosi, l’ex naufraga ha trovato l’amore. Da circa un anno la sua relazione amorosa procedeva a quanto pare con alti e bassi. Ora però, con una lettera l’ex concorrente del reality ha voluto mettere le cose in chiaro. Sarebbe forse pronta a voltare pagina? Le sue parole sono chiare: “Sono pronta a lasciarti“.

Le relazioni amorose sono fatte così. Momenti di felicità, pace e spensieratezza che possono ahimè scontrarsi con periodi di burrasca che generano crisi che portano poi i due a prendere strade diverse. E’ quanto accaduto ai due volti che abbiamo visto giurarsi amore davanti le telecamere del Grande Fratello Vip o alla coppia nata negli studi Mediaset di Uomini e Donne: dopo 6 anni si sono detti addio. Stavolta, questo ‘duro destino’ sarebbe pronto ad incombere anche su una giovanissima coppia? L’ex naufraga ha voluto comunicare al suo fidanzato che le cose non starebbero andando bene e non si è fatta scrupoli nel dirgli pubblicamente di essere pronta a voltare pagina. Ma scopriamo di più.

Dopo L’Isola l’ex naufraga volta pagina? “Sono pronta a lasciarti”

Era il 2021 quando è approdata in Honduras per partecipare come concorrente nelle vesti di naufraga a L’Isola dei Famosi. Dopo l’eliminazione al televoto è poi tornata a casa, e qualche tempo dopo, durante un piacevole viaggio, Drusilla Gucci ha trovato l’amore. Insieme a Francesco Chiofalo, meglio conosciuto come Lenticchio ex volto noto dapprima a Temptation Island, Drusilla ha una storia d’amore che va avanti da un anno.

Dopo però questo primo anno, la giovane ha voluto un po’ tirare le somme, non contenta di come le cose stessero andando nella relazione. Dopo la partecipazione di Chiofalo a La Pupa e il Secchione, la pronipote del fondatore del marchio Gucci ha voluto mettere a quanto pare i puntini sulle i.

Diciamo che dopo la fine dello show, Chiofalo ha certamente tentato di riconquistare la sua dolce metà, tuttavia Drusilla sembra avere le idee chiare. E con una lettera pubblicata sul Settimanale Di Più, ha voluto far sapere come ora starebbero le cose.

“Voglio vedere qualche passo in avanti nel rapporto, altrimenti sono anche pronta a lasciarti, non mi basta più solo il rapporto fisico, ci vuole anche la testa“, ha scritto la giovane. Drusilla avrebbe insomma fatto sapere che le piacerebbe avere una relazione che non funzioni bene solamente sul piano fisico ma che la coinvolga soprattutto di testa.

“Mi avevi promesso di leggere un po’, di informarti, a La Pupa e il Secchione non hai riconosciuto neppure Garibaldi, ma non hai seguito nessuna mia richiesta. Credo sia bene mettere un freno ai nostri approcci fisici, perché io ho bisogno di attenzioni di altro tipo”, ha scritto Drusilla lanciando così un ultimatum al suo fidanzato.