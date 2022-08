Jennifer Lopez, triste retroscena: “Difficile quando sai che la gente ci ride su”

Ammirata da tutto il mondo per la sua bellezza ed il suo talento, Jennifer Lopez ha rivelato un retroscena impensabile sulla sua carriera.

Come tutti coloro che possiedono la stoffa per emergere in qualsiasi campo della vita, anche Jennifer Lopez ha dovuto fare i conti con commenti denigratori nei suoi confronti. Sì, avete letto bene: anche la bellissima pop star portoricana, adorata da tutto il pianeta, è stata bersaglio di feroci critiche, soprattutto sul suo aspetto fisico!

Molto probabilmente la cosa vi farà sorridere, ma è stata lei stessa a raccontarlo tempo fa nel docufilm Netflix intitolato Halftime che ripercorre la sua carriera. Un percorso costellato di successi ed eventi di risonanza mondiale, che ancora oggi, a 53 anni suonati, continua a regalarle tante soddisfazioni.

E non potrebbe essere altrimenti viste le incredibili doti artistiche del personaggio: JLo è una delle poche artiste al mondo capaci di ballare, cantare e recitare facendo tutte e tre le cose divinamente. Una star che quando sale sul palco ipnotizza tutti, proprio come è successo in occasione del concerto privato, a scopo di beneficenza, che ha tenuto in questi giorni a Capri.

Ebbene, come dicevamo, non sempre le cose sono state facili per lei, soprattutto agli esordi. Vediamo cosa ha rivelato, c’è da restare di stucco.

Jennifer Lopez, inimmaginabile: non tutti conoscono questo retroscena

Lo straordinario fisico che ancora oggi contraddistingue la Lopez è sempre stato una delle sue carte vincenti. Eppure, c’è stato in passato chi ha visto come un difetto le sue curve tipiche di una donna latina. “Quando ho iniziato a lavorare, l’ideale di bellezza era diverso dovevi essere molto magra, bionda, alta, non molte curve”, ha raccontato la cantante.

Essendo cresciuta in una famiglia dove le donne erano tutte formose, per lei la sua fisicità non era una cosa di cui vergognarsi, perciò non aveva difficoltà a metterla in evidenza. Era proprio questo che attirava le critiche: “È stato difficile, quando sai che la gente ci ride su, fa battute”, ammette.

Quei continui commenti negativi, anche da parte di personaggi famosi, a volte le facevano venire voglia di abbandonare la carriera. Perfino Ben Affleck, suo attuale marito, prima che si lasciassero vent’anni fa, le chiedeva: “Non ti dà fastidio?”.

A quanto pare, però, quei tentativi di demolirla non sono andati a buon fine perché lei ha reagito con determinazione e fermezza, dando a quelle parole il peso che meritavano: “Dovevo capire chi ero e crederci, nient’altro”, dice ora con molta saggezza. Ad Affleck, infatti, Jennifer rispondeva: “Sono latina, sono una donna, me l’aspettavo”.

Se oggi è l’icona mondiale che tutti apprezziamo, sicuramente è anche merito del suo carattere che non si è lasciato piegare da cattiverie e parole senza senso. Siete d’accordo?