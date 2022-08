Lorella Cuccarini, il colore delle sue unghie rispecchia l’estate: tutte lo vorranno adesso

Lorella Cuccarini ha mostrato il colore scelto per le sue unghie: è pazzesco, rispecchia proprio l’estate, ora tutte lo vorranno.

Siete pronti a rivederla nuovamente tra i banchi dei professori? Anche Lorella Cuccarini – così come Raimondo Todaro – è la new entry di Amici in questi ultimi anni, ma ha subito dimostrato il suo incredibile valore, conquistando. Tra qualche mese, vestirà nuovamente i panni di insegnante di canto: cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente ne vedremo delle belle!

In attesa di rivederla sul piccolo schermo con Amici, Lorella Cuccarini continua ad essere attivissima sul suo canale Instagram ufficiale. Seguita da quasi 650 mila followers, la conduttrice adora avere un rapporto diretto coi suoi sostenitori. È stata proprio lei, infatti, ad anticipare qualche cosa in più sul suo ritorno ad Amici oppure a condividere qualche immagine della sua casa. Insomma, la bella Cuccarini condivide ogni cosa col suo pubblico. È proprio per questo motivo che – in occasione dell’arrivo di Agosto, che è il vero e proprio mese ‘clou’ dell’estate – la bella Lorella non ha potuto fare a meno di condividere il colore scelto per le sue unghie in previsione della vacanze. L’avete visto anche voi? È perfetto per l’estate! Siamo certi che adesso tutte le vorranno.

Il colore delle unghie scelto da Lorella Cuccarini è perfetto per l’estate: tutte la imiteranno

Se proprio recentemente vi abbiamo mostrato lo smalto scelto da Belen Rodriguez in perfetta combinazione con un’abbronzatura dorata, quello voluto da Lorella Cuccarini per le sue unghie rispecchia chiaramente l’estate. Molto probabilmente, l’insegnante di Amici è in procinto di partire prima di dedicarsi anima e corpo ai suoi studenti nella famosa scuola di Maria De Filippi. E – per stare di pari passo con le sue vacanze, l’atmosfera marina e il sole cocente – ha scelto di dare alle sue unghie un colore incredibile. Curiosi di vederlo anche voi? Ve lo mostreremo immediatamente! Una cosa, però, vogliamo anticiparla: ve ne innamorerete talmente tanto che adesso tutte voi donne lo vorrete ripetere!

“È il colore dell’estate!”, è proprio con queste esatte parole che Lorella Cuccarini ha descritto lo smalto scelto per le sue unghie. Vi abbiamo incuriosito talmente tanto che adesso non vedete l’ora di vederlo? Guardate qui:

Davvero pazzesco, non credete? Lorella Cuccarini ha optato per un colore decisamente estivo, perfetto per ogni tipo di abbronzatura, e che ha dei toni molto simili alla fragola. Per noi la scelta è da 10 e lode, per voi?

La fobia che non tutti conoscono

Sempre sorridente in video, ma sapete che anche Lorella Cuccarini ha le sue paure? A Tv sorrisi e canzoni, la conduttrice ha svelato qual è la sua fobia e il grande aiuto di suo marito nel superarla.