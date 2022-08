“Ricordo come fosse ora”: Marco Liorni racconta il terribile incidente

Nel corso di una sua intervista, Marco Liorni ha raccontato il terribile incidente in cui è stato coinvolto: cosa è successo.

State seguendo anche voi le puntate di Reazione a Catena? Con tante e diverse novità, il gioco di Rai Uno che precede il telegiornale serale continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano. Non è un caso se, per la prima volta in assoluto, durerà fino al 30 Ottobre, no?

Oltre che per la varietà dei giochi e dei quiz che ti aprono davvero la mente, la chiave del successo di Reazione a Catena è proprio la sua colonna portante. Se ne sono alternati tantissimi in tutte le sue edizioni – a partire da Pupo e Pino Insegno fino ad Amadeus – ma Marco Liorni è tra coloro che ha dato quel pizzico in più, rendendolo totalmente imperdibile. A proposito di lui, proprio recentemente il conduttore si è ampiamente raccontato tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni e – tra le tante cose che ha ricordato e svelato – non ha potuto fare a meno di fare riferimento ad una delle sue estati più brutte della sua vita. Sono trascorsi diversi anni dall’accaduto, eppure sembrerebbe che il conduttore ricordi esattamente tutto quello che è successo proprio come se fosse ora. “Ho fatto un terribile incidente”, ha ricordato Marco Liorni sul giornale. Cos’è successo? Scopriamolo!

Marco Liorni ricorda il terribile incidente: cosa accadde

Seppure in video appaia sempre sorridente, anche Marco Liorni ha vissuto dei momenti non affatto facile nel corso della sua vita. A Tv Sorrisi e Canzoni, nel ricordare qual è stata l’estate più brutto vissuta fino ad ora, il conduttore non ha potuto fare a meno di menzionare quella vissuta più di 30 anni fa. Era esattamente il 1982 quando il buon Liorni è rimasto coinvolto in un terribile incidente. Sia chiaro: non siamo noi a definirlo con questo aggettivo, ma proprio il diretto interessato. “Non fu proprio bello”, ha raccontato ancora Marco Liorni, facendo chiaramente intendere perché ha un brutto ricordo di quell’anno.

A differenza di quanto accaduto qualche tempo fa ad un altro conduttore di Rai Uno rimasto coinvolto in un sinistro, per Marco Liorni l’incidente ha portato conseguenze più o meno gravi. Sia chiaro: non sappiamo cosa accadde e né tantomeno cosa causò l’impatto, ma quello che conta sapere è che la colonna portante di Reazione a Catena è rimasto in ospedale per circa un mese e mezzo. “Subito dopo la vittoria dei Mondiali feci un terribile incidente con il motorino”, ha spiegato non scendendo affatto nei dettagli.

Fortunatamente – nonostante il mese e mezzo di ospedale – tutto è andato come doveva andare, ma capiamo perfettamente perché ancora adesso – dopo anni – il ricordo sia ancora vivido.