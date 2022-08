La moglie del famoso cantante approda a Beautiful: il nuovo personaggio vi conquisterà; cosa sappiamo della new entry nella soap.

Un successo che dura ben 35 anni, quello di Beautiful. La soap opera americana tiene incollati alla tv i telespettatori di tutto il mondo grazie ai continui colpo di scena della trama… E alle new entry!

Puntata dopo puntata, nella soap entrano in gioco sempre nuovi personaggi, che si uniscono a quelli storici, arricchendo la trama di sorprese. E ben presto in scena vedremo una nuova attrice! In America farà il suo ingresso nei prossimi giorni e per vederla in Italia dovremo attendere diversi mesi. Grazie alle anticipazioni, però, possiamo svelarvi qualcosa sul nuovo personaggio. Ad interpretarlo è la moglie di una famosissima star della musica. Scopriamo tutti i dettagli.

Beautiful, la moglie del famoso cantante arriva nel cast: interpreterà Cecile

Ayda Fields sta per approdare a Beautiful! La famosa star apparirà nelle prossime puntate americane della soap opera e vestirà i panni di una donna misteriosa, dal nome Cecile. L’attrice non è nuova al mondo della soap opera: per molti anni ha vestito i panni di Angela Moroni in Days of Our Lives. E adesso non vede l’ora di rituffarsi in questa nuova avventura. Secondo le prime indiscrezioni, l’attrice sarà nella soap come guest star e entrerà in scena nelle puntate girate a Monte Carlo: Cecile sarà legata al momento dell’incontro tra Steffy e Finn! E, a proposito di coppie, sapete chi è il marito della bellissima Ayda? È una star famosissima.

L’attrice è la moglie del cantautore inglese Robbie Williams! I due sono legati dal 2006 e convivono dal 2009. Sono convolati a nozze nel 2010, a Beverly Hills, e due anni dopo è nata la loro primogenita, Theodora Rose. La coppia ha dato alla luce altri tre figli: Charlton Valentine nel 2014, Colette Josephine nel 2018 e Beau nel 2020. Affiatatissimi, Ayda e Robbie si mostrano spesso insieme sui social, dove sono seguiti da milioni di fan.

Fan che non vedono l’ora di vedere la Field nelle vesti della misteriosa Cecile, nell’amatissima serie tv Beautiful. Se non temete spoiler e volete sapere di più sul suo personaggio, continuate a seguirci.

Beautiful Anticipazioni, Steffy e Finn si riuniscono

Dopo tanto dolore, per i ‘Sinn’ arriva il lieto fine. Come sappiamo, Finn sarà creduto morto per diverso tempo, dopo la sparatoria a Il Giardino per opera di Sheila Carter. Il medico è però salvo, grazie alla mamma adottiva Li, e, con l’intervento di Bill Spencer, la coppia potrà finalmente ricongiungersi. L’incontro tanto atteso avverrà in Europa, dove Steffy si è recata per dimenticare il dolore della perdita della sua dolce metà. Come reagirà quando vedrà Finn in carne ed ossa davanti a lei? Sarà una scena davvero emozionante!