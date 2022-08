Protagonista di Masterchef 2, ma sapete cosa fa oggi Letizia? Non immaginerete mai

Letizia è stata una delle protagoniste di Masterchef 2, ma sapete che cosa fa oggi? Non lo immaginereste mai: eccola dopo anni.

Il suo volto, senza alcun dubbio, non vi sarà affatto nuovo! Terminate le avventure della terza edizione di Masterchef 3, Cielo ha scelto di rimandare in onda le repliche della seconda edizione del famoso talent culinario. A trionfare quell’anno, come ricorderete, è stata l’avvocatessa Tiziana, ma oltre a lei sono stati tanti altri i concorrenti che hanno subito catturato l’attenzione.

Anche Masterchef 2 ha visto alternarsi tra le sue cucine professionali tanti e giovani talenti. Come dimenticare, ad esempio, la sua vincitrice Tiziana, ma anche tutti gli altri concorrenti che vi hanno preso parte. Tra questi, il pubblico del talent non può fare a meno di dimenticarsi della giovane Letizia. Ricordate quando – al momento della sua presentazione – la giovane romana cucinò ai tre giudici un’anatra con la salsa di pere? Il piatto – a detta di Bruno Barbieri – non si rivelò un grande successo, ma la Fidotti riuscì ugualmente ad ottenere il grembiule bianco e un posto nelle cucine di Masterchef grazie al ‘sì’ di chef Cracco e Joe Bastianich. Tutti sappiamo come è andata a finire la sua avventura, ma siete curiosi di sapere che cosa fa oggi? L’abbiamo rintracciata su Instagram e sembrerebbe che la sua vita sia decisamente diversa.

Che cosa fa oggi Letizia di Masterchef 2? Com’è la sua vita dopo il talent

Sin dalla sua primissima presentazione nelle cucine di Masterchef 2, Letizia Fidotti ha conquistato l’attenzione su di sé. La passione per la cucina si vedeva chiaramente nei suoi piatti, ma a non passare affatto inosservato era anche il suo carattere. Aveva poco più di 20 anni al momento della sua partecipazione al talent, eppure la giovane romana non ha mai perso occasione di poter dimostrare al pubblico a casa e ai tre giudici quanto avesse le idee chiare. Sono trascorsi quasi 10 anni dalla sua partecipazione al talent, ma com’è cambiata la sua vita oggi? Proprio recentemente, vi abbiamo parlato di Rachida – concorrente della terza edizione di Masterchef – e della clamorosa decisione presa dopo il successo, ma di Letizia cosa sappiamo?

Così come abbiamo fatto con Almo – finalista di Masterchef 3 di cui abbiamo constatato un cambiamento ‘shock’ – anche su Letizia non abbiamo potuto fare a meno di metterci alla sua ricerca con l’intento di scoprire cosa fa oggi. Curiosi di saperlo anche voi? Sembrerebbe che la sua vita sia fortemente cambiata. La sua passione per la cucina continua ad essere viva – e ce lo confermano gli scatti dei suoi piatti – ma proprio qualche mese fa, Letizia ha raggiunto un grande risultato: ha superato l’esame per diventare un avvocato. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Sulla sua bio social, infine, si legge che vive tra Roma e le Dolomiti e che è mamma di due bambini.

Facevate il tifo per lei a Masterchef?