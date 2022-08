Lo ricordate tra i banchi di scuola ad Amici? Arriva un annuncio che lascia senza parole

Lo ricordate tra i banchi di scuola ad Amici? È stato il vincitore della diciottesima edizione: arriva un annuncio che lascia senza parole.

Manca pochissimo ad Amici 2022, ma sembrerebbe proprio che quella che andrà ad iniziare tra qualche mese sarà un’edizione ricca di incredibili novità. Tra clamorose new entry e dolorosi ‘addii’, il talent di Maria De Filippi continua a confermarsi pieno di sorprese.

Prima di assistere alla formazione della nuova classe di Amici e di scoprire chi saranno i talenti che si alterneranno tra i banchi di scuola – anche se qualche nome è già spuntato fuori – il numeroso pubblico del talent non può fare a meno di tenere a mente coloro che vi hanno preso parte nel corso delle scorse edizioni. Ricordate, ad esempio, quando nella diciottesima edizioni di Amici il giovane tenore Alberto conquistò tutti? Al momento del suo ingresso, il cantante siciliano si è presentato come voce lirica, ma molto presto ha saputo dimostrare di sapere fare molto altro ancora fino a raggiungere la vittoria finale. Dopo Amici, Alberto Urso ha cavalcato l’onda del successo. Voce di tantissimi singoli, il cantante è riuscito ad esibirsi anche sul palco di Sanremo dove – con la canzone dedicata a sua nonna – è riuscito a sciogliere il cuore di tutti. Nelle ultime ore, però, è arrivato un annuncio che lo riguarda in prima persona e che, senza alcun dubbio, ha lasciato tutti senza parole.

Alberto Urso era tra i banchi di scuola di Amici: l’annuncio a sorpresa lascia senza parole

Sono stati davvero tantissimi quei talenti che si sono alternati tra i banchi di scuola di Amici nel corso della sua diciottesima edizione, ma la voce di Alberto Urso non può essere assolutamente dimenticata. Giunto alla sfida finale con Giordana Angi, il giovane cantante siciliano è riuscito ad accaparrarsi la vittoria e cavalcare l’onda del successo sin da subito.

In queste ultime settimane, i fan di Alberto Urso si erano parecchio ‘allarmati’. Da sempre attivissimo sul suo canale social ufficiale, il giovane cantante aveva recentemente svelato di essere a Los Angeles e di essere pronto a nuove novità, non svelando granché e destando la curiosità del suo pubblico. Qualche giorno fa, però, è arrivata la svolta: il siciliano ha dato ai suoi sostenitori un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. Si tratta sicuramente di qualcosa di bello ed entusiasmante, ma che nessuno si sarebbe aspettato mai. Curiosi a sapere anche voi qualche cosa in più? Guardate un po’ qui:

Alberto Urso, quindi, ha appena iniziato una nuova avventura! Da adesso non sarà più un cantante solista, ma farà parte di una band musicale internazionale di un certo calibro. “Non vediamo l’ora di portare la nostra musica in tutto il mondo, calcando i più grandi palchi insieme a voi!!”, ha scritto il giovane cantante siciliano. In bocca al lupo!