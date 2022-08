Soleil Sorge mostra la sua nuova manicure e aggiunge un dettaglio davvero appariscente

Soleil Sorge mostra la sua nuova manicure e aggiunge un dettaglio che non passa inosservato per la sua particolarità!

Soleil Sorge da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip non si è più fermata. E’ sempre in movimento tra nuovi progetti e viaggio di lavoro. Nel reality condotto da Alfonso Signorini è stata sicuramente una delle protagoniste.

Infatti è spesso stata al centro dell’attenzione nelle dirette, in particolare per quanto successo con Alex Belli. Adesso che tutto è finito sembrerebbe che fra i due l’amicizia si sia completamente spezzata. Per l’ex concorrente appena uscita dalla casa le opportunità sono arrivate a raffica. Barbara D’Urso l’ha scelta come opinionista della nuova edizione de La Pupa e il secchione e una volta terminata l’esperienza ce ne sono state altre.

Soleil ha anche dato vita ad un suo brand State Of Soleil dove ha lanciato la sua prima collezione di costumi da bagno. I bikini sono dedicati agli elementi della natura: acqua, fuoco, aria, terra e spirito. Sul sito possiamo anche trovare bandane, cardigan, pantaloni. Sui social è molto attiva ed è qui che mostra tutti i capi del suo brand e fa sapere ai follower dei progetti in ballo. Soleil interagisce con coloro che la seguono rispondendo per esempio alle loro domande o pubblicando video e foto della sua quotidianità. In alcune recenti storie degli ultimi giorni ha condiviso la sua nuova manicure: c’è un dettaglio impossibile da non notare dato che è davvero vistoso.

Soleil Sorge mostra la sua nuova manicure: ecco lo smalto scelto e quel dettaglio che non passa inosservato

Sui social è seguita da oltre 1 milione di follower, numero che era cresciuto visibilmente quando era all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Infatti chi ha seguito con costanza il reality avrà visto che proprio durante la sua permanenza i fan l’hanno messa al corrente di questo nuovo ‘traguardo’ social.

Ed è sul suo canale instagram che interagisce con coloro che la seguono, mostra come si svolge la sua giornata, gli eventi a cui partecipa e i suoi progetti lavorativi. Un paio di settimane fa vi abbiamo mostrato lo smalto che aveva usato per le unghie. Soleil aveva optato per 5 colori diversi, utilizzando il giallo, l’azzurro, il verde chiaro, il violetto e il rosa, tutte tinte che possono definirsi estive. Questa volta ha deciso di cambiare, scegliendo una manicure molto diversa da questa precedente: avete visto che cos’ha fatto?

Ecco le unghie di Soleil. In alcune recenti storie ha mostrato lo smalto utilizzato e quel dettaglio che adesso avrete notato, dato che è ben visibile. L’ex concorrente ha usato per la base un colore giallo e ha aggiunto un particolare molto carino e non poco appariscente, un disegno super luminoso che dovrebbe essere proprio un orsacchiotto. E’ davvero bella questa manicure, non trovate?