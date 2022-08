Uomini e Donne, dopo la crisi il grande annuncio: nuova avventura per la coppia

Hanno partecipato nel 2020 a Uomini e Donne ed ora sono una coppia molto unita: sapete cosa fanno dopo aver superato la crisi?

Un percorso emozionante quello che ha visto protagonista una delle coppie di Uomini e Donne più seguite ed amate degli ultimi anni. Era il 2020, l’anno più difficile della pandemia e dopo uno stop per questioni di sicurezza, il dating show riprese ad ad andare in onda con il consueto avvicendarsi di tronisti e corteggiatori.

Sul trono sedeva anche Sara Shaimi, bellissima ragazza all’epoca 28enne di origini indiane. Hostess di volo e modella per abiti da sposa, aveva vinto nel 2015 la fascia di Miss Alto Lazio. Grazie all’avventura nel programma per cuori solitari condotto da Maria De Filippi, Sara ha trovato l’amore nel bel Sonny Di Meo.

Il vero nome di quest’ultimo è Salvatore e quando conobbe la sua dolce metà aveva 29 anni. Dopo aver terminato il liceo classico, il giovane milanese è andato a vivere per un po’ di tempo a Londra dove ha lavorato come cameriere.

I due oggi sono ancora insieme, anche se tempo fa un momento di crisi tra loro ha fatto temere il peggio ai fan. In effetti, la coppia non ha attraversato un periodo felicissimo: lui aveva subito un intervento chirurgico, mentre lei era stata colpita da un grave lutto.

Per fortuna, la crisi sembra essere ormai un brutto ricordo e Sonny e Sara continuano ad apparire molto affiatati. Non solo: hanno appena fatto un annuncio strepitoso: si tratta di un progetto che coinvolge entrambi!

Uomini e Donne, dopo la crisi la bella notizia: ecco cosa farà l’amatissima coppia

Sebbene molte volte i rumors che si diffondono riguardo alle coppie nate a Uomini e Donne risultino essere troppo gonfiati dalle chiacchiere social, come nel caso di Samuele Carniani e Roberta Giusti, nel caso di Sonny e Sara purtroppo la fase buia c’è stata davvero. Ora però i due hanno deciso di darsi un’altra possibilità e lo faranno con un nuovo progetto che li unirà ancora di più.

Sotto ad un post che li ritrae insieme, la Shaimi ha scritto: “Primo progetto di una vita insieme”. Ed insieme inizierà infatti la loro nuova avventura in campo lavorativo: Sara e Sonny hanno aperto un negozio di abbigliamento online, Nice1s. Sulla pagina social del marchio, è proprio l’ex tronista a posare per i capi della linea femminile, mentre il suo fidanzato posa per quelli maschili.

Una nuova avventura che sicuramente porterà fortuna al loro amore, dimostratosi nel tempo capace di superare anche le prove più difficili. Scommettiamo che il traguardo delle nozze non è poi così lontano per loro?