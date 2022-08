Vittoria Puccini senza filtri: lo scatto al naturale che lascia tutti senza parole

Vittoria Puccini lascia tutti senza parole mostrandosi in uno scatto senza trucco e senza filtri, l’avete mai vista così prima d’ora?

Vittoria Puccini non si ferma mai, è sempre molto impegnata nel vestire nuovi personaggi e nella realizzazione di grandi progetti. Sul suo canale instagram ad inizio giugno ha pubblicato una serie di foto con scritto “Cercando Anna“, dove ha mostrato una parrucca che fa pensare ad un nuovo personaggio.

Infatti tra gli Hashtag riporta ‘new project’. A quanto pare dobbiamo aspettarci che all’improvviso l’attrice ci sorprenda con qualche novità. Il 2022 l’ha vista in scena sul piccolo schermo nella serie Non mi lasciare, nei panni di Elena Zonin, una poliziotta che si occupa di crimini informatici e in particolare di reati contro l’infanzia. Un nuovo caso la riporta a Venezia dove incontra il grande amore della giovinezza, Daniele Vianello, e Giulia, sua migliore amica. Daniele è stato interpretato da Alessandro Roia mentre Giulia dall’attrice Sarah Felberbaum.

La serie ha riscontrato grandi ascolti, lo stesso era accaduto in precedenza, circa un anno prima, con La Fuggitiva, dove Vittoria era anche qui la protagonista Arianna, una donna che accusata di aver ucciso suo marito si mette alla ricerca della verità per scoprire chi è il vero assassino. Questi sono gli ultimi progetti che l’hanno vista protagonista ma in questi anni i personaggi vestiti sono stati moltissimi e grazie a questi è diventata nota. Oggi è amata e apprezzata dal pubblico e lo stesso affetto possiamo notarlo sui social, dove è seguitissima. Ed è sul suo canale che con un post ha lasciato tutti senza parole: ha pubblicato uno scatto in cui mostra il viso senza trucco e senza filtri.

Vittoria Puccini senza trucco e senza filtri: lo scatto al naturale lascia tutti senza parole

Sui social Vittoria Puccini è molto seguita, ed è facile immaginare che ogni condivisione non passi inosservata agli occhi di coloro che la seguono. Non sembrerebbe che l’attrice sia così attiva ma non manca di aggiornare i follower ogni tanto con degli scatti.

Spesso mostra i nuovi progetti che la vedono protagonista, condivide foto che riguardano eventi e qualcuna anche personale allacciata alla sua vita quotidiana. E’ un’attrice bravissima, da quando ha esordito sul piccolo e grande schermo non ci ha mai deluso. Vittoria ha tanto talento ed anche una grande bellezza, difficile non farsi coinvolgere dalla sua eleganza. Un post social recente ha conquistato proprio tutti, il motivo? Ha condiviso una serie di foto in cui mostra il viso e i capelli al naturale.

Ecco uno scatto dell’attrice senza trucco, l’avevate mai vista? E’ bella anche senza make up e senza piega e mostra un sorriso smagliante. Ha scattato la foto tra i fiori tanto da renderla ancora più bella con quel tocco di natura in più. Vittoria Puccini è molto bella anche al naturale!