Amici, il messaggio che fa piangere tutti è proprio per lei: da pelle d’oca; le parole pubblicate sui social non sono passate inosservate.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova edizione di Amici. Il talent show più longevo della nostra tv sarà, infatti, uno dei primi programmi a tornare in onda dopo il consueto stop estivo.

Si tratta dell’edizione numero ventidue del programma di Maria De Filippi, che ancora una volta vedrà cantanti e ballerini alle prese con le lezioni della scuola. In attesa di conoscere gli allievi che comporranno la nuova classe, c’è un messaggio apparso sui social nei giorni scorsi che non è passato affatto inosservato. A scriverlo è un ex vincitore del talent show di Canale 5 e anche il destinatario del messaggio a che fare col programma. Parole che toccano il cuore e che hanno emozionato tutti. Scopriamo di più.

Amici, il messaggio dell’ex ballerino è da brividi: è proprio per lei

“Sei arte e danza in tutte le sue forme. Sei autentica, sei attuale, sei tanto istinto e poca razionalità”. Inizia così il meraviglioso messaggio che uno degli ex ballerini di Amici di Maria De Filippi ha dedicato alla sua compagna. Parole meravigliose, quelle utilizzate dal ballerino per descrivere la sua compagna, anche lei ballerina e coreografa. Avete capito di chi stiamo parlando?

Proprio di lui, Andreas Muller. Attraverso le sue stories di Instagram, il ballerino ha dedicato alla sua Veronica Peparini un messaggio da brividi. Un vero e proprio elogio al talento della sua compagna, con una nota di polemica: “Sei una coreografa, sei una visionaria, una persona che sempre vivrà di questo. Un’insegnante e una ballerina che ha i fatti alle spalle fino ad oggi e non le chiacchiere di Instagram”.

A cosa si riferisce Andreas nel suo messaggio? Questo non è chiaro, ma le parole dell’ex vincitore di Amici sono arrivate proprio in concomitanza con l’uscita della notizia dell’addio di Veronica ad Amici. A quanto pare, infatti, la Peparini non farà parte del corpo degli insegnanti di ballo della prossima edizione dello show. Dopo nove anni, la coreografa sarebbe pronta a lasciare il programma: al suo posto subentrerà Emanuel Lo, che abbiamo già visto nella scuola come insegante di hip hop e giudice esterno.

Andreas elogia anche il fratello di Veronica, Gianluca Peparini: “Siete il muro portante di tanti giovani di questa generazione e della prossima. Siete ispirazione. E spero solo che prima o poi abbiate… E qui mi fermo”, conclude. Cosa avrà voluto dire con le sue ultime parole?

Anche questa domanda non ha risposta. Quel che è certo è che per i suoi prossimi impegni e le sue nuove avventure, Veronica potrà sempre contare sul sostegno ed il supporto totale del suo compagno.