Ha appena lasciato Beautiful ma per l’attore è arrivata una notizia meravigliosa; l’annuncio sui social ha fatto impazzire i fan.

Negli ultimi mesi, a Beautiful, non si parla che di lui. Prima per quello che ha combinato e, poi, per quello che hanno fatto a lui. Vinny Walker è decisamente un personaggio ambiguo.

Caro amico di Thomas Forrester, è diventato centrale nella trama quando, proprio per fare un favore al figlio di Ridge, ha deciso di falsificare il test di paternità del figlio di Steffy. Un modo per togliere dai giochi Liam e permettere a Thomas di conquistare Hope. La verità, però, è venuta a galla e non è stato l’unico dramma per Vinny: il ragazzo è morto in seguito a un incidente, causato involontariamente da Liam. No, nessuna resurrezione in arrivo: Vinny è morto sul serio e, di conseguenza, l’attore ha lasciato per sempre la soap opera. Non tutti sanno, però, che per il famoso attore è appena arrivata una notizia meravigliosa. Volete sapere di cosa si tratta? Vi raccontiamo tutto.

L’attore che interpreta Vinny ha lasciato Beautiful, ma per lui c’è una bellissima notizia

La storia di Vinny Walker è finita qui? Nonostante il personaggio sia uscito di scena, dietro la sua morte si celano ancora molti misteri e, ben presto, ci sarà un colpo di scena shockante a Beautiful. Oggi, però, vogliamo parlarvi dell’attore che ha prestato il volto all’amico di Thomas Forrester. Si tratta si Joe LoCicero, famoso attore americano, che abbiamo visto in diverse serie di successo, tra cui Jane The Virgin. Ed è proprio sul set di questa serie tv che ha conosciuto l’amore della sua vita.

Joe è infatti sposato dal maggio del 2019 con Gina Rodriguez, la dolcissima Jane Villanueva, protagonista della serie tv di successo. Chi l’ha seguita, si ricorderà di Joe nei panni di un sexy spogliarellista. Un piccolo ruolo, il suo, ma che è bastato per conoscere la sua metà… che diventerà presto mamma di suo figlio. Si, perché nei giorni scorsi, Gina ha annunciato di essere incinta! Attraverso un dolcissimo video su Instagram, l’attrice ha condiviso diverse immagini di coppia e, alla fine, ha mostrato il test di gravidanza. Una gioia immensa per la coppia, inseparabile e più innamorata che mai.

“Questo compleanno è diverso”, ha scritto la Rodriguez come didascalia del video, che ha condiviso proprio nel giorno del suo 38 esimo compleanno. Il compleanno più bello di sempre, accompagnato dalla più dolce delle notizie. Che è stata accolta con gioia ed entusiasmo da amici, fan e colleghi, felicissimi per la coppia. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri di cuore a Joe e Gina!