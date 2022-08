Barbara D’Urso abbina il costume ad occhiali e ciabatte: si mostra così sui social

Barbara D’Urso ha voluto mostrarsi proprio così sul suo canale social ufficiale: abbina il costume ad occhiali e ciabatte, che schianto!

Manca pochissimo al suo ritorno in tv, eppure Barbara D’Urso – in tutto questo tempo lontana dal piccolo schermo e dal suo adoratissimo Pomeriggio Cinque – non ha mai perso occasione di potersi mostrare sui social ed interagire con loro. Attivissima sul suo canale Instagram, la conduttrice campana è stato uno dei volti più attivi del famoso social network, condividendo coi suoi ammiratori alcuni attimi della sua estate.

Tra foto in costume, catturando l’attenzione di tutti per la sua forma fisica smagliante nonostante abbia oltrepassato i 60 anni, e dolci dediche, Barbara D’Urso non ha perso l’abitudine di interagire coi suoi ammiratori. L’ha fatto anche qualche giorno fa quando – approfittando di questi ultimi giorni di vacanza – la conduttrice si è mostrata ai suoi sostenitori con indosso un costume intero da urlo. “Sfumature di rosa”, scrive la D’Urso a corredo di questi diversi scatti. Che dire? Lei è bellissima – d’altra parte, come sempre – ma c’è un dettaglio che cattura l’attenzione di tutti: la conduttrice ha abbinato al colore del suo costume gli occhiali e le ciabatte! Davvero incredibile, non credete? Anche voi ve ne innamorerete.

Barbara D’Urso da urlo sui social: si mostra proprio così, boom di likes

Chi lo dice che solo il colore delle unghie scelto da Lorella Cuccarini incarna l’estate? Anche quello scelto da Barbara D’Urso per la sua vacanza rispecchia chiaramente il caldo di questi ultimi giorni. Avete visto anche voi come si è mostrata la conduttrice sul suo canale social ufficiale? Con indosso un costume intero di colore fluo, la bella D’Urso ha immediatamente catturato l’attenzione di tutti per la sua incredibile bellezza. Se fate attenzione allo scatto, però, vi assicuriamo che questo non è assolutamente l’unico dettaglio che noterete. Come dicevamo precedentemente, per la sua giornata di relax l’amata conduttrice ha scelto di abbinare monokini, ciabatte ed occhiali. Insomma, una vera e propria chicca di stile.

Se siete in partenza ed avete intenzione di essere ammirate sulla spiaggia, guardate il look scelto da Barbara D’Urso e non vi pentirete affatto della scelta fatta. Siete curiosi di vedere anche voi cosa ha scelto di indossare la conduttrice per un suo giorno di relax? Guardate qui:

Decisamente bellissima, non trovate? D’altra parte, non è assolutamente una cosa da poco abbinare costume, occhiali e ciabatte. Barbara D’Urso, però, ce l’ha fatta ed è un vero schianto!

Quando ritorna in tv?

Siamo certi che è proprio questa la domanda che un po’ tutti si sono fatti: quando ritorna Barbara D’Urso in tv? A quanto pare, sembrerebbe che manchi davvero pochissimo! Noi non vediamo l’ora, voi?