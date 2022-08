Colpo basso per Gerry Scotti: non avrebbe mai voluto nulla del genere

Boccone amaro da mandar giù per Gerry Scotti: il noto conduttore Mediaset deve fare i conti con un colpo basso davvero parecchio sgradevole.

Come con i colleghi, i compagni di scuola e tutti coloro che durante le vacanze estive non vediamo, anche con i personaggi che abitualmente ci tengono compagnia con i loro programmi tv ogni anno in questo periodo ‘ci si saluta’ e ci si dà appuntamento a settembre.

Ciò non toglie però che possiamo ritrovarli nelle tanto amate e tanto odiate repliche. Un modo per riassaporare i momenti più emozionanti, divertenti e coinvolgenti a cui abbiamo assistito durante i mesi scorsi.

Ed è una fortuna, perché, ammettiamolo, molti di loro sono diventati volti talmente familiari che ne sentiamo la mancanza! D’altra parte, la maggior parte di loro li rivedremo presto e poi, ci saranno sicuramente delle succulente novità ad attenderci. Tra i personaggi che ci farà piacere ritrovare c’è anche lui, l’amatissimo Gerry Scotti. Quest’ultimo è senza dubbio una delle punte di diamante di Mediaset e la sua carriera non ha certo bisogno di presentazioni. Eppure, per il noto conduttore le ultime notizie riguardo al suo lavoro, nel quale è un vero fuoriclasse, sono state assai poco piacevoli.

Brutta notizia per Gerry Scotti: che colpo basso!

Estate, tempo di vacanze e…di repliche in tv! I palinsesti televisivi sono in pausa e si dovrà attendere settembre per la ripresa dei programmi che ci tengono compagnia durante l’anno. Si può dire, però, che in base alle Rai, Mediaset e Sky, la prossima stagione si preannuncia ricca e imperdibile.

Nel frattempo, sia la tv di Stato che il Biscione cercano di ingannare l’attesa mandando in onda il meglio delle passate edizioni delle trasmissioni più seguite. Senza dimenticare che, se gli show vanno in ferie, la concorrenza no. Perciò, soprattutto il sabato sera, sfoderano le loro ‘armi’ più affilate.

Proprio per questo, Rai Uno e Canale 5 hanno pensato di riproporre due dei loro show di maggior successo ovvero The Voice Senior e Lo show dei record. Come già accaduto nelle scorse puntate, il buon ‘zio Gerry’ non è riuscito neanche lo scorso sabato a vincere sull”avversaria’ in termini di audience.

Il talent condotto da Antonella Clerici ha infatti totalizzato 1.929.000 spettatori con il 17.42% di share mentre il suo programma non ha superato 1.381.000 telespettatori (13.51%). A seguire troviamo il Tg2 Post con 566.000 spettatori (4.42%).

Insomma, col suo talent dedicato a concorrenti dai sessant’anni in su ed in cui i coach sono Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Orietta Berti e Clementino, la bionda Antonella si conferma regina assoluta anche per quanto riguarda le repliche.

Niente da fare neanche stavolta per Gerry Scotti che, comunque, non vediamo l’ora di ritrovare a settembre!