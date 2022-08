Si sono conosciuti sul set e presto diventeranno genitori: annuncio da brividi; grande gioia per i fan della coppia.

“Questo compleanno è diverso”, ha scritto la famosa attrice nella didascalia del suo ultimo post su Instagram. Post attraverso il quale ha comunicato la più dolce delle notizie: è in attesa del suo primo bebè!

Nel reel, la star ha condiviso diversi scatti di coppia in compagnia del marito e, alla fine, ha messo le immagini che hanno fatto battere il cuore di tutti: nelle sue mani un test di gravidanza. Una notizia meravigliosa per i fan della coppia, nata sul set di una famosa serie tv: proprio così, i due attori si sono conosciuti lavorando. E non si sono più separati! Curiosi di scoprire chi sono i futuri genitori? Vi raccontiamo tutto.

I due attori stanno per diventare genitori: si sono conosciuti sul set di una famosa serie

Diventeranno genitori per la prima volta e i fan non potrebbero essere più felici. Di chi stiamo parlando? Dei due famosi attori Gina Rodriguez e Joe LoCicero! Attori che si sono conosciuti proprio sul set di Jane The Virgini, dove la Rodriguez ha interpretato per cinque stagioni la protagonista, la dolcissima Jane Villanueva. LoCicero, invece, ha avuto una piccola parte nella serie: i fan si ricorderanno di lui nelle vesti di spogliarellista all’addio al nubilato. Ma, in Italia, l’attore è famoso soprattutto per il ruolo di Vinny Walker nella soap opera Beautiful. Soap che ha lasciato da poco, essendo il suo personaggio morto a causa di un incidente.

Gina e Joe si sono conosciuti nel 2016 grazie alla serie tv ma hanno ufficializzato la loro storia due anni dopo. Il 4 maggio del 2019 i due attori sono convolati a nozze e sapete chi ha celebrato la loro unione? Proprio lui, Justin Baldoni, che in Jane the Virgin ha interpretato il grande amore di Jane, Rafael Solano. A tre anni dal matrimonio, proprio nel giorno del suo 38 esimo compleanno, la Rodriguez ha annunciato che la famiglia si allarga.

Una pioggia di likes e auguri di fan, amici e colleghi ha invaso il post di Gina Rodriguez, che realizza il sogno di diventare mamma. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare a questa splendida coppia i nostri migliori auguri di cuore!

Beautiful Anticipazioni, com’è morto davvero Vinny Walker?

Tutti sanno che Vinny ha perso la vita a causa dell’incidente automobilistico: un scontro con l’automobile guidata da Liam. Non tutti sanno, però, cosa c’è dietro quello scontro. A causarlo è stato proprio Vinny, che ha seguito appositamente Liam e si è gettato spontaneamente contro la sua auto: si è trattato di suicidio. A scoprire la verità sarà Thomas Forrester e quello che accadrà dopo sarà sconvolgente.