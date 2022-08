Elisabetta Gregoraci lascia i fan senza parole: la decisione arriva a sorpresa

Elisabetta Gregoraci lascia tutti senza parole con la sua decisione: nessuno mai si sarebbe immaginato una cosa del genere, cosa ha detto.

Seppure sia stata un’estate senza Temptation Island – su cui è intervenuto recentemente anche Filippo Bisciglia – non si può affatto dire che non sia stata un’estate all’insegna della musica. Dapprima col Tim Summer Hits, condotto da Stefano De Martino ed Andrea Delogu, ed in seguito Battiti Live, il pubblico italiano si è ampiamente divertito in queste calde serate.

Per un altro consecutivo, Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri sono stati la colonna portante di Battiti Live. In giro per la Puglia, i due amatissimi conduttori hanno assunto le redini in mano della ventesima edizione dell’evento musicale. Ed hanno fatto ballare e cantare milioni di italiani. Con la tappa di stasera, purtroppo, si conclude questa edizione 2022, ma siete curiosi di sapere cosa accadrà ad Elisabetta Gregoraci subito dopo Battiti Live? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata a TV Sorrisi e Canzoni. Prima di iniziare questa nuova e fantastica avventura, la bella calabrese ha spiegato le sue intenzioni. Grande festa per i suoi fan: non immaginerete mai qual è la sua decisione.

La decisione di Elisabetta Gregoraci: accadrà subito dopo Battiti Live

La chiave del successo di Elisabetta Gregoraci è proprio questa: la sua semplicità! Seppure sia famosissima e con alle spalle una carriera piuttosto navigata, la conduttrice calabrese non ha mai perso occasione di poter dimostrare quanto la popolarità per lei non valga assolutamente nulla. Insomma, Elisabetta è proprio una di noi! Ce lo confermano le parole detta a Tv Sorrisi e Canzoni poco prima della sua recentissima conduzione a Battiti Live. Oltre a raccontare le sue emozioni per l’evento musicale – di cui ha assunto le redini in mano per il sesto anno consecutivo – la Gregoraci ha rivelato cosa ha intenzione di fare subito dopo Battiti Live.

Siete dei fan sfegatati di Elisabetta Gregoraci e non vedete l’ora di conoscerla? Fate attenzione che la conduttrice ha intenzione di incontrarvi dopo Battiti Live! “Mi piacerebbe passare una giornata intera con loro, cercherò di organizzare”, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni. Un’idea davvero geniale, non credete?

Al momento, non ci sono informazioni in merito, ma non ci resta che seguire il suo profilo Instagram per ulteriori aggiornamenti.

Come sta trascorrendo le vacanze?

È estate inoltrata ed anche Elisabetta Gregoraci – così come Ilary Blasi, che è volata in Tanzania dopo l’annuncio della separazione da Totti – si sta godendo le sue vacanze. Recentemente, infatti, si è mostrata insieme al suo ex marito, sua figlia e il giovane Nathan Falco. Un soggiorno, quindi, in famiglia e che rende felice la conduttrice calabrese.

Anche voi avvertite già la sua mancanza dal piccolo schermo?