Elodie strepitosa sul palco: il prezzo della sua scintillante minigonna è da non credere!

Si conferma un’icona di stile senza rivali Elodie che ha di nuovo lasciato tutti senza fiato con la sua minigonna: sapete quanto costa?

Continua ad incantare tutti con le sue canzoni ed i suoi look all’ultimo grido la bellissima Elodie Di Patrizi, cantante tra le più gettonate del panorama musicale italiano. Proprio in questo periodo sta spopolando la sua hit estiva intitolata Tribale e a breve la vedremo al cinema nel ruolo di protagonista del film di Pippo Mezzapesa Ti mangio il cuore, ispirato al romanzo di Carlo Bonini e Giuliano Fascini.

Insomma, la carriera dell’ex allieva di Amici prosegue spedita e il suo raggio d’azione sembra allargarsi sempre di più tra conduzione, recitazione, moda e musica. Di recente, la bella artista romana è riuscita anche a ritagliarsi qualche giorno di pausa facendo una breve vacanza in Puglia dove ha sfoggiato un nuovo hair-style. Ha infatti abbandonato le treccine maxi per tornare alla sua chioma naturale, ma ha conservato le extension come ha mostrato in alcune storie condivise su Instagram.

Un effetto sauvage che ha scelto anche quando è tornata ai suoi mille impegni tra cui anche il Coca-Cola Summer Festival di Paestum di cui è stata ospite lo scorso weekend. Il make up non troppo marcato è bastato a mettere in risalto tutta la sua bellezza, ma anche l’outfit non ha certo lasciato a desiderare. Già il dettaglio anni ’90 del choker dorato con medagliette-medusa era a dir poco delizioso, ma del suo strepitoso look ha colpito soprattutto un dettaglio super griffato ovvero la scintillante minigonna: sapete quanto costa?

Elodie, con la minigonna griffata non ha rivali: il prezzo è da urlo!

Col suo portamento fiero ed il suo fisico sinuoso, non stupisce che la Di Patrizi sia una modella apprezzatissima dagli stilisti più rinomati. Non a caso, al Coca-Cola Summer Festival è stata Donatella Versace ad occuparsi del suo look come capitato anche in altre occasioni.

Stavolta il ‘mood’ dell’outfit è stata la logo-mania: sotto ad un crop top con spalline sottili in tessuto denim, Elodie ha indossato una minigonna a vita bassa che ha catturato l’attenzione di tutti. Aderente e scintillante come poche, è tempestata di cristalli che formano la scritta Versace all-over. Impossibile non notarla, soprattutto se indossata da Elodie! Ma quanto costerà una meraviglia simile? Ebbene, non si tratta di un capo esattamente economico: il suo prezzo sul sito ufficiale della celebre casa di moda risulta essere 1.500 euro!

Dopo aver lasciato tutti senza parole al Gay Pride di Roma con l’iconico vestitino stile Barbie, anche così la cantante di Bagno a Mezzanotte ha davvero superato ogni aspettativa.

E voi quale dei suoi magnifici look avete preferito finora?