Federica Panicucci torna sui social e racconta tutto: brutto imprevisto alle Maldive

In vacanza alle Maldive, Federica Panicucci ha raccontato sui social la ‘disavventura’ che le è capitata appena arrivata a destinazione.

Dopo un primo assaggio d’estate circa un mese fa, Federica Panicucci ha deciso insieme al compagno di ritornare nel meraviglioso arcipelago delle Maldive per trascorrere qualche altro giorno di relax. Un luogo paradisiaco in cui dimenticare tutto lo stress accumulato durante l’anno.

La nota conduttrice tornerà in onda a settembre con Mattino Cinque, programma che conduce con successo da anni sulla rete ammiraglia Mediaset, affiancata anche stavolta dal giornalista Francesco Vecchi, ma nel frattempo si è voluta regalare un’altra vacanza in quello che definisce il suo “posto del cuore”. E’ successo però che per un paio di giorni è sparita dai social e ieri pomeriggio ha spiegato il motivo del suo silenzio.

Come accaduto di recente ad altri personaggi noti, come Flora Canto e Simona Ventura, che si erano lamentate pubblicamente della compagni aerea con cui avevano prenotato, anche per la bionda 54enne originaria di Cecina c’è stato un brutto imprevisto in viaggio. O meglio, appena atterrata con l’aereo. Un ‘incidente di percorso’ che, sebbene non abbia intralciato il suo arrivo a destinazione, le ha comunque fatto trascorrere le prime ore di vacanza con una certa tensione, tanto da non essere più ricomparsa sui social fino a quando non si è risolto tutto.

Federica Panicucci, cos’è successo alle Maldive: il racconto della conduttrice

La Panicucci ha condiviso delle storie sul suo attivissimo profilo Instagram in cui ha rivelato finalmente il perché della sua prolungata assenza. Ebbene, nonostante abbia scongiurato il pericolo (piuttosto frequente in questo periodo) di un’improvvisa cancellazione dei voli, all’atterraggio ha trovato ad attenderla una sorpresa poco piacevole.

Seduta al ristorante del resort in cui alloggia col compagno Marco Bacini, Federica ha rivelato che la sua valigia era stata smarrita e quindi entrambi sono rimasti per oltre una giornata senza vestiti. Per lei, così attenta al proprio look, non deve essere stato facile doversi accontentare solo di uno spazzolino da denti!

“Sono stata praticamente un giorno e mezzo senza niente, solo con uno spazzolino da denti, nient’altro”, racconta. Ha detto di aver indossato una t-shirt omaggio della struttura in cui alloggia e di essere rimasta con quella addosso per tanto tempo. Fortunatamente, quando finalmente ha potuto riappropriarsi del proprio bagaglio, ha avuto modo di constatare che non mancava nulla di quello che c’era dentro.

‘Allarme rientrato’ quindi per la Panicucci che ora può godersi appieno tutta lo splendore delle Maldive. Il suo affezionatissimo pubblico, intanto, attende impaziente di rivederla in tv dove tra l’altro dovremo assistere anche al suo debutto al timone di Back to School 2.