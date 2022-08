La dottoressa Pimple Popper, Devon non avrebbe mai voluto saperlo: notizia shock, è disperata

La dottoressa Pimple Popper, notizia shock per Devon: non avrebbe mai voltuo saperlo, la paziente è disperata nel vero senso della parola.

Avete mai seguito una puntata de La dottoressa Pimple Popper? In onda su Real Time, il programma racconta le storie di quelle persone che scelgono di chiedere aiuto alla famosa dermatologa e youtuber per via dei loro problemi alla pelle. C’è chi – dopo essersi sottoposto ai suoi trattamenti – inizia una nuova vita e chi, invece, è costretto a convivere per sempre con la propria malattia.

La protagonista di questo nostro articolo di oggi si chiama Devon. La donna ha scelto di chiedere aiuto a La dottoressa pimple popper per via di alcune macchie che aveva sulla pelle da circa 10 anni. Le prime – stando a quanto si apprende dal suo racconto – sembrerebbero essere spuntate quando – dopo esserle stato diagnosticato un tumore alla cervice – le è stato asportato l’utero. Fin qui tutto ‘normale’, direste voi. Dopo l’intervento, però, sono iniziati a sorgere delle complicazioni: Devon viveva in Nevada e l’estate stessa dell’operazione, si è esposta al sole, determinando la crescita di queste macchie che col tempo sono peggiorate. Prima di chiedere aiuto alla dottoressa, si è rivolta già a diversi medici e si è sottoposta a diverse cure, ma nessuna di esse ha funzionato. Cosa sarà successo con la dottoressa Lee? Scopriamolo insieme.

Dramma shock di Devon a La dottoressa Pimple Popper: sconvolgente!

La disperazione di Devon per via della sua malattia era talmente tanta che – alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper – ha raccontato di quando ha preso una pietra pomice ed ha iniziato a grattare il suo viso. Si può chiaramente comprendere che la situazione non solo non è migliorata, ma di gran lunga peggiorata. Dopo questo shock, infatti, Devon ha iniziato a notare delle grosse cicatrici sul viso. Guardate un po’ qui:

Si capisce chiaramente, quindi, che Devon aveva un urgente bisogno di chiedere aiuto a qualcuno che le migliorasse la vita. La dottoressa sarà stata la volta buona? Procediamo con ordine! Appena arrivata allo studio della dermatologa, la donna ha raccontato la sua storia, ma ha immediatamente ricevuto una notizia che non avrebbe mai voluto sapere. La sua malattia della pelle si chiamava melasma, per cui un trattamento laser non era affatto indicato. Della parole davvero sconvolgenti, quindi, per lei, che avrebbe voluto seriamente sottoporsi a questo tipo di trattamento. Tuttavia, la soluzione della dermatologa è stata solo una: prescriverle un farmaco che agisse dell’interno! I risultati della cura si sono iniziati a vedere qualche settimana dalla visita, ma sono stati davvero sorprendenti.

Alle telecamere, Devon ha raccontato di essere fiduciosa. E di essere ritornata a svolgere la sua vita di sempre.