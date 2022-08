Mandy Moore racconta a tutti della sua malattia: la triste confessione della famosa cantante e attrice.

Un retroscena doloroso, quello raccontato dalla cantante e attrice Mandy Moore in una recente intervista. La protagonista della serie tv This is Us è in attesa del suo secondo figlio dal marito, il cantante Taylor Goldsmith. Durante il parto, però, dovrà fare i conti con una patologia di cui soffre, della quale ha parlato di recente.

Durante il parto, la star non potrà essere sottoposta ad anestesia per via di una rara malattia, che le è stata diagnosticata proprio dopo aver dato alla luce il suo primo figlio. Gus, lo scorso anno. Scopriamo di cosa si tratta e cosa ha rivelato.

Mandy Moore parla della sua malattia: le paure prima del secondo parto

Mandy Moore è affetta da una rara patologia del sangue, la porpora trombocitopenica immunitaria. A rivelarlo è stata proprio l’attrice, in una recente intervista a Today Parents. Per questo motivo, la star non potrà alleviare la sofferenza del parto: “La mie piastrine sotto troppo basse per un’epidurale”. Anche quando ha dato alla luce il piccolo Gus, che oggi ha 17 mesi, la Moore ha sofferto moltissimo: “È stato terribile. Ma posso farlo ancora una volta, posso scalare di nuovo quella montagna”, ha dichiarato l’attrice, che dovrebbe partorire il prossimo ottobre.

L’attrice vorrebbe poter utilizzare i farmaci, ma sa che non è possibile: “Andremo avanti come l’ultima volta”. La star si sta prendendo molta cura si se stessa durane questa seconda gravidanza, annullando anche diversi impegni di lavoro per riposare, come il tour della serie In Real Life. In un post Instagram, l’attrice ha spiegato che quando le date sono state fissate non era ancora in dolce attesa, rassicurando tutti sul rimborso dei biglietti già acquistati.

Mandy potrà contare sul supporto del marito, il cantante Taylor Goldsmith, che ha sposato nel novembre del 2018 nella sua casa a Los Angeles. Una meravigliosa cerimonia, alla quale erano presenti diversi attori di This is Us, come il suo partner in scena, Milo Ventimiglia- Nella serie, la Moore interpreta Rebecca Pearson, ruolo per il quale ha ricevuto una nomination al Golden Globe.

L’annuncio della seconda gravidanza della coppia è arrivato lo scorso giugno: “Il piccolo Goldsmith numero due arriverà questo autunno. Sarà leggermente diverso da quello che mi aspettavo e non vedo l’ora. Gus sarà il miglior fratello maggiore”, si legge nella didascalia al post condiviso su Instagram. Post nel quale ha condiviso uno scatto del piccolo Gus con una maglia con la scritta ‘big brother’.

Quale sarà il nome scelto per il piccolo in arrivo? Non è stato ancora rivelato. Il piccolo ‘Gus’ si chiama in realtà August, in onore del mese in cui è venuto alla luce.