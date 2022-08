Chi è la moglie di Alan Palmieri? Come si chiama e di che cosa si occupa

Sapete chi è la moglie di Alan Palmieri, il conduttore radiofonico e di Battiti Live? Scopriamo insieme come si chiama e di che cosa si occupa.

Non potevamo chiedere di più: Battiti Live a farci compagnia in queste calde sere d’estate ed Alan Palmieri nuovamente alla sua conduzione insieme ad Elisabetta Gregoraci. Insomma, qualcosa di fantastico!

Anche quest’anno, purtroppo, la ventesima edizione di Battiti Live è giunta al termine! Dopo un percorso durato ben 5 cinque settimane, l’evento musicale dell’estate sta per chiudere i battenti. Proprio tra qualche ora, infatti, andrà in onda l’ultima puntata del tour estivo durante la quale si esibiranno tantissimi giovani artisti e non. In attesa, però, di scoprire tutte le emozioni che l’ultima puntata di Battiti Live riserverà al suo pubblico, siete curiosi di scoprire qualche cosa in più su Alan Palmieri, il suo conduttore? Sappiamo benissimo che la colonna portante dell’evento vanta di una carriera davvero impressionante all’interno del mondo delle radio, ma cosa sappiamo su sua moglie? Forse non tutti lo sanno, ma il buon Palmieri è felicemente sposato da diversi anni ed è padre di una splendida ragazza di 16 anni. Scopriamo insieme, però, chi è sua moglie e di che cosa si occupa.

Chi è la moglie di Alan Palmieri?

Manca pochissimo alla puntata finale di Battiti Live, ma in tanti sono curiosi di sapere chi è la moglie di Alan Palmieri? La sua professionalità sul palco non è assolutamente passata inosservata, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni in merito. Seppure sia un personaggio amatissimo, sembrerebbe che il buon Palmieri ami preservare la sua famiglia. Sul suo canale social ufficiale, infatti, è solito condividere scatti che lo ritraggono all’interno della sua realtà lavorativa. Nonostante questo, però, siamo riusciti a rintracciare ugualmente alcune notizie su sua moglie.

Seppure sappiamo davvero pochissimo, vi diciamo che la moglie di Alan Palmieri si chiama Caterina e non ha nulla a che fare col mondo dello spettacolo. Non ci è noto sapere di che cosa si occupa nella vita, ma a quanto pare sembrerebbe che non faccia parte del mondo della tv. Volete vederla anche voi? Eccola qui insieme a suo marito:

È una coppia bellissima, non credete?

Qual è la scaletta di stasera?

Manca pochissimo all’ultima puntata di Battiti Live, ma in tantissimi si chiedono quale sia la sua scaletta e chi siano i cantanti di stasera. Siete pronti a scoprirlo? Sul palco ci saranno: LDA, Le Vibrazioni, Tancredi, Francesco Renga, Deddy, M¥SS KETA, Luigi Strangis, Donatella Rettore, Achille Lauro, Boomdabash, Annalisa, Berna, Elodie, Noemi, Loredana Bertè, Franco 126, Elettra Lamborghini, Gabry Ponte, Emis Killa, Aka7even, Darin, Rocco Hunt, Dolcenera, Ana Mena. Insomma, una puntata ricca di ospiti e, soprattutto, IMPERDIBILE!