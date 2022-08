Mondo del cinema in lutto, morta la famosa attrice: il figlio lo annuncia sui social

È morta la famosa attrice, il figlio lo annuncia proprio sui social: tragico lutto nel mondo del cinema, la notizia ha lasciato di stucco.

A distanza di qualche giorno dalla drammatica morte dell’amatissimo interprete di Titanic, un altro tragico lutto scuote tutti gli amanti del cinema. La famosa ed apprezzata attrice è, purtroppo, morta. A darne l’annuncio, è stato proprio suo figlia sul suo canale social ufficiale.

Una notizia davvero dolorosissima, quella che il figlio della famosa attrice ha dovuto dare ai suoi sostenitori social, annunciando la morte di sua madre. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il decesso sia avvenuto per causa naturali nonostante la sua età avanzata e le condizioni di salute compromesse per via di un precedente ictus.

Com’era accaduto per la giovanissima attrice e cantante trovata morta da suo figlio all’età di 44 anni, anche in questo caso la notizia ha letteralmente sconvolto tutti. Volto di un amatissimo film, l’attrice vantava di un successo davvero sconsiderato. È proprio per questo motivo che la notizia della sua morte ha lascia di stucco un bel po’ di ammiratori. Sui social, infatti, sono stati davvero tantissimi coloro che hanno voluto ricordarla con uno scatto di quello stesso personaggio che l’ha resa celebre e dedicarle delle dolci parole di stima ed ammirazione. Di che cosa stiamo andando a parlare? Siamo certi che anche voi resterete senza parole quando scoprirete di chi stiamo parlando.

L’attrice famosa è morta: drammatica notizia

Aveva 89 anni la famosa attrice recentemente morta, ma alle sue spalle poteva vantare di una carriera davvero clamorosa. Iniziata a muovere i primi passi in questo mondo da giovanissima, l’attrice ha saputo facilmente farsi un nome. Tantissimi, infatti, sono i panni da lei vestiti ed altrettanto numerosi sono quei ruoli che le sembravano calzarle a pennello. Purtroppo, però, la vita è anche questo. E, a distanza di quasi sette anni dall’ictus che l’ha colpita, la famosa attrice è morta. A spiegare ogni cosa nel dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stato proprio suo figlio sul suo canale social ufficiale. Attraverso una nota, il giovane ha annunciato la scomparsa della sua mamma. “La scorsa notte si è spenta per cause naturali”, ha scritto. Vi starete chiedendo di chi stiamo parlando?

A morire all’età di 89 anni, è stata la famosa attrice Nichelle Nichols. Il suo nome non vi risulta affatto nuovo, vero? Avete pienamente ragione! Stiamo parlando dell’interprete che ha vestito i panni di Uhra nel film Star Trek e che ha saputo riscuotere un successo impressionante per la sua figura in un contesto storico per nulla facile negli Stati Uniti.

La notizia della sua morte, come dicevamo poco fa, ha lasciato senza parole tutti i suoi ammiratori. Al dolore della famiglia, si aggiunge anche il nostro.